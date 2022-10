Goof (76) bezorgt al een halve eeuw brood en denkt nog niet aan stoppen: ‘Klanten voelen als familie’

In deze valkuil trappen bedrijven als ze meer diversi­teit willen

Niemand is hetzelfde, ook werknemers niet. Als het goed is. Want hoe diverser en inclusiever het personeelsbestand, hoe beter een bedrijf presteert. Steeds meer bedrijven willen daarom meer diversiteit en inclusiviteit in hun organisatie. Maar het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen is vaak een heel ander verhaal.

