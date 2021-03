Göran probeert de aarde te redden: ‘In China is massale vervuiling, zodat wij goedkope troep van Action kunnen kopen’

Bij aankomst op Het Derde Erf, de biologisch dynamische boerderij tussen Soest en Amersfoort, oogt het idyllisch. Een kip scharrelt rond, de vogels fluiten en de koeien kijken nieuwsgierig naar de voorbijganger. En daar, achter de koeienstal, pal voor de oude rockstudio van de boer, geniet Göran Christiansson van de eerste zonnestralen die de lente te bieden heeft. Hij heeft zojuist de eerste arbeid van vandaag voltooid. Hij heeft de takken van de beste kastanjes die er te vinden zijn, bijvoorbeeld die bij het Klimbos in Lage Vuursche, laten versmelten met de wortels van een gewone kastanje. Geënt dus. Zo krijg je volgens hem het allermooiste en lekkerste resultaat.

Entjes

Quote In China zag ik zoveel dingen die niet klopten met mijn wereld­beeld Göran Christiansson Naast het drumstel en de geluidsinstallatie liggen inmiddels honderden entjes te wachten tot ze groot genoeg zijn om de grond in te kunnen. Nog drie weken, dan verplaatst Christiansson ze naar de kas. Daar staat dan de eerste lichting van zijn nieuwe project Kwekerij Culinair. Hiermee biedt hij het grootste assortiment kastanjesoorten van Nederland. En ook nog biologisch, tenminste, als hij binnenkort zijn certificering ontvangt.



In z’n tuindersbroek en groene trui zit Christiansson er ontspannen bij. Deze setting, zo tussen het groen, lijkt hem goed te passen. Dat maakt het lastig voor te stellen dat hij tot zo’n halfjaar geleden het grootste gedeelte van zijn werkweek achter een bureau doorbracht. ,,Om eerlijk te zijn, had ik zelf ook niet echt verwacht dit pad in te slaan”, vertelt hij. ,,Ik groeide op in Zweden, in een echte ingenieursfamilie. Mijn ouders, broers en opa werkten allemaal in de techniek. Ik ben dus opgegroeid met het idee dat techniek alles was.”

Shanghai

,,Dat veranderde toen we in 2011 naar Shanghai verhuisden. Samen met mijn Nederlandse vrouw en onze twee zoons vertrok ik naar China voor mijn werk, om daar een technisch centrum voor productontwikkeling en research op te zetten. En daar zag ik zoveel dingen die niet klopten met mijn wereldbeeld.”

Hij gaat verzitten, biedt een zelfgemaakt kastanjekoekje aan en vervolgt dan: ,,Mijn hele leven dacht ik dat alles beter werd. In de plaats waar ik opgroeide, kwam de zalm terug in de rivier, er was geen zure regen meer, en het lood verdween uit de benzine. In China realiseerde ik me dat dit zo leek, maar niet zo was. De vervuiling verpláátst zich gewoon. Sterker nog: het wordt alleen maar erger. In Europa hebben we strenge milieuwetgeving, maar dat is in China een heel ander verhaal. Daar worden de lucht en bodem massaal vervuild. En waarvoor? Zodat wij goedkope troep van de Action kunnen kopen.”

Kastanjekoekjes.

,,Door mijn tijd in China realiseerde ik mij dat technologie ook schade kan aanrichten. Want hoe meer technologie, hoe sneller de vernieling z’n gang gaat. Het is een ethisch-moreel dilemma. En dat heeft best voor een kleine identiteitscrisis gezorgd.”

Na terugkomst uit China besluit Christiansson het roer om te gooien. Hij gaat parttime werken en verdiept zich in duurzaamheid, ecologie en energie. ,,Onze voedselproductie is de grootste uitdaging, zie ik nu. Maar dit inzicht had ik eerder niet, hoor. Mijn ouders hadden vroeger wel een moestuin, maar verder was ik weinig met voedselproductie bezig. Maar terug in Nederland vond ik die vraag zó interessant: hoe kunnen we eten zonder de aarde kapot te maken? Daar moeten toch oplossingen voor zijn?”

Als de geënte kastanjes groot genoeg zijn, kunnen ze de grond in om uit te groeien tot volwaardige bomen.

Eetbare planten en bomen

Quote Als de bomen volgroeid zijn, kunnen de koeien hieronder staan. Dat is een win-win voor het vee en de natuur Göran Christiansson Na het volgen van lezingen en congressen vindt Christiansson naar eigen zeggen de oplossing: er moeten meer fruit- en notenbomen komen. En dus heeft hij in vijf jaar tijd verschillende projecten in Soest en omgeving opgezet om de omgeving duurzamer én eetbaarder maker.



Zoals het platform Eetbaarsoest.nl, waar duurzame initiatieven worden gedeeld en mensen worden aangemoedigd zoveel mogelijk lokaal te eten. ,,We hebben een hoop bereikt: tientallen workshops gegeven en meer dan duizend eetbare bomen en struiken aangeplant in de omgeving. Deze staan bij scholen, in tuinen en bij kinderboerderijen. Het leukste van dit alles is dat de meeste basisschoolleerlingen in Soest nu natuur- en -milieueducatielessen volgen bij kinderboerderij de Veenweide. Hier hebben we een pluk-en-proeftuin aangelegd, met meer dan honderd verschillende eetbare planten. De kinderen genieten zichtbaar van het plukken en proeven. Dat is echt een feest.”

Trees for peace

Een ander project waar Christiansson zich hard voor maakt is Trees for Peace, waarbij hij zoekt naar mogelijkheden voor agroforestry, een combinatie van de teelt van bomen en planten met landbouw of veeteelt op hetzelfde perceel. Om dit te illustreren loopt hij naar het weiland achter de boerderij. Voor hem ligt een halve hectare grond, verschillende walnotenbomen zijn zichtbaar. ,,Als de bomen volgroeid zijn, kunnen de koeien hieronder staan. Dat is een win-win voor het vee en de natuur, want de schaduw biedt dieren verkoeling én zorgt ervoor dat vocht beter wordt vastgehouden. Bomen zijn daarmee, zeker in warme periodes, een aanwinst voor de natuur. En zo kunnen wij lekkere noten eten.”

Teruglopend naar het erf staat Christiansson nog even stil bij zijn kas. Hier komen straks zijn kastanjebomen te staan, het project waar hij inmiddels zijn baan volledig voor heeft opgezegd. ,,Hopelijk gaat het lopen en levert het geld op. Het inkomen wordt vast kleiner, maar dat is prima.” Wederom verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. ,,En ik heb een zeer succesvolle vrouw, dus dat komt wel goed.”

Hij kijkt de kas rond, buigt naar voren en pakt een kastanjeboompje van de grond. ,,Wil je trouwens dit nog zien?” zegt hij, terwijl hij naar het witte label wijst. ,,De technische man in mij is niet helemaal verloren gegaan. Alle planten hebben hun eigen QR-code en een unieke pagina. Zo kun je precies zien waar wat geplant is. Hopelijk wordt dat een volle, duurzame kaart. Dat zou ontzettend mooi zijn.”

Zelf de kastanjekoekjes van Göran maken of nieuwsgierig naar andere recepten? Kijk dan op KwekerijCulinair.nl

