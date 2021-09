Guido (27) verdient zijn geld met het hooghouden van een bal: ‘Voor mij is het echt kunst’

De video's van Marcel (30) gaan viral: ‘Ik kreeg 300.000 opmerkin­gen op één filmpje’

7 september Marcel Bamberg (30) was hard aan de weg aan het timmeren als presentator en dagvoorzitter. Hij reisde het hele land door, van evenement naar conferentie. Althans, dat was voor de lockdown. Ineens viel al zijn werk weg en zat hij thuis. Uit verveling begon hij creatieve filmpjes te maken van ongemakkelijke situaties in tijden van corona. ,,Ik maak humor van iets wat geen humor is.”