Gymleraar Daan is een knaller op TikTok: ‘Ik word zelfs op straat herkend’

onderzoek Waarom werknemers niet open durven te zijn over psychische problemen

Een groot deel van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven ooit last van psychische problemen. De drempel om hier op het werk over te praten is echter hoog, blijkt uit nieuw onderzoek van Tilburg University. Het merendeel van de werknemers verwacht negatieve gevolgen als zij zouden vertellen dat ze psychische klachten hebben. Zo denkt bijna 70 procent dat openheid ertoe kan leiden dat een tijdelijk contract niet wordt verlengd.

9 februari