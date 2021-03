Haagse veteraan John laat alles uit zijn handen vallen als een kind wordt vermist: ‘Doen wat moet gebeuren’

John Blonk (46) heeft permanent een zoektas in de achterbak van z’n auto liggen. Op elk moment van de dag kan hij als vrijwilliger van het Veteranen Search Team een melding van een vermissing krijgen. ,,Gisteravond was ik eten bij m’n buren’’, vertelt de Hagenaar. ,,Eenmaal thuis ging de telefoon. Een meisje van 16 was vermist in de regio Ede Wageningen. Er moest gezocht worden in een flatgebouw. Ik ben meteen in de auto gestapt. Om 4 uur vanmorgen lag ik in bed’’, zegt John, die desondanks een frisse indruk maakt.