Heb ik recht op een hoger salaris door de inflatie?

In Nederland sneuvelt het ene inflatierecord na het andere. Eerder deze maand werd nog duidelijk dat de inflatie nooit eerder zo hoog was als afgelopen augustus. De gemiddelde prijzen voor consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Een belangrijke component in de totale inflatie zijn de stijgende energieprijzen. ,,Het is de verwachting dat die hoge energieprijzen voorlopig blijven aanhouden”, zegt Marjanne van Ginkel-Vroom, freelance woordvoerder en communicatieadviseur voor onder andere grote internationale energieleveranciers tegen Intermediair.

We zullen bewuster moeten omgaan met onze energiebehoefte, zegt Van Ginkel-Vroom. ,,Het is echt nodig dat we ons gebruik gaan verminderen. Niet alleen om op de lange termijn aan klimaatdoelstellingen te voldoen, maar ook om op de korte termijn als huishouden genoeg geld over te houden voor boodschappen en brandstof. Ook op dat gebied zijn de prijzen flink gestegen.’

Onderhandelen over loonsverhoging

Wie geld kan besparen op energiekosten, houdt meer over voor andere uitgaven. En die zijn momenteel ook onderhevig aan inflatie. Een andere manier om de negatieve gevolgen van inflatie te dempen, is door loonsverhoging. Momenteel stijgen de lonen weliswaar, maar niet hard genoeg om de inflatie bij te benen.

,,In relatie tot inflatie zijn je middelen om loonsverhoging af te dwingen beperkt", zegt Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS juridische dienstverleners. ,,Zo levert inflatie helaas geen recht op loonsverhoging op. Wel zal de werkgever, als een cao van toepassing is, de gebruikelijke verhogingen correct moeten toepassen.”

Momenteel vinden er veel cao-onderhandelingen plaats. Inflatie vormt daarin een belangrijk gesprekspunt. Besselink: ,,Je kunt ook individueel proberen te onderhandelen over een loonsverhoging. Maar inflatie alleen vormt dan geen overtuigende reden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afspraken maken

Andere manieren om de nadelige effecten van inflatie te dempen zijn er ook. Mag je door stijgende brandstofprijzen bijvoorbeeld wel vragen om een verhoging van de reiskostenvergoeding? In principe niet, zegt Besselink. ,,Er mag door een werkgever wel meer worden vergoed dan de 19 cent per kilometer, maar daar moet belasting over worden ingehouden.”

Ook bestaat er geen wettelijk recht op thuiswerken, om zo reis- en brandstofkosten te drukken. ,,Maar ook hier geldt dat je natuurlijk wel kunt proberen goede afspraken te maken met je werkgever. Bijvoorbeeld de afspraak dat je de helft van de tijd thuiswerkt.” Een verzoek indienen om meer uren te werken, mag ook. ,,Tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.”

Wordt het in Nederland steeds gebruikelijker om een tweede baan te nemen om rond te komen, net als bijvoorbeeld in de VS het geval is? ,,Als je bij je werkgever flexibel werkt en je een tweede baan wil nemen, geldt op grond van goed werkgeverschap dat inroosteren in goed overleg moet plaatsvinden", zegt Besselink. ,,Maar een tweede baan is geen recht. Het hangt af van wat je met je werkgever hebt afgesproken over werktijden.”

Lees ook bij Intermediair: 15 tips voor een succesvolle salaris-onderhandeling

Besparen, besparen, besparen

De praktijk wijst uit dat er in overleg vaak veel mogelijk is tussen werkgever en werknemer. Maar arbeidsrechtelijk zijn je middelen om de nadelige gevolgen van inflatie tegen te gaan beperkt. Voor wie niet van onderhandelen houdt en ook niet meer wil gaan werken, moet overwegen te besparen op energieverbruik. Zeker de huishoudens die aanzienlijk meer zijn gaan betalen.

Van Ginkel-Vroom: ,,Je huis isoleren levert de meeste besparing op, maar dat kost natuurlijk veel geld. Maar één keer per dag maximaal vijf minuten douchen en de verwarming een paar graden lager zetten, helpt je al besparen. Elk klein offer is er een.”

Volgens Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS juridische dienstverleners, kun je de volgende stappen zetten:

1. Lid worden van een vakbond die voor jou kan onderhandelen over een hoger loon in de cao

2. Individueel onderhandelen over salarisverhoging (zonder inflatie als enige reden aan te voeren)

3. Afspraken maken met je werkgever om meer dagen thuis te werken, indien mogelijk

4. Een verzoek indienen om meer uren te gaan werken

5. In overleg met je huidige werkgever een tweede baan zoeken



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.