Heb jij ook een ‘thuiswerkblaas’? Uroloog legt uit waarom je tijdens de lockdown vaker moet plassen

Per 1 januari geen reiskosten­ver­goe­ding meer voor de meeste thuiswer­kers

10 november Veel thuiswerkers hoeven straks niet meer te rekenen op een gegarandeerde reiskostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2021 mogen bedrijven reiskosten niet meer belastingvrij doorbetalen, dus stoppen ze er massaal mee. Dat melden werkgeversorganisaties. Tot nu toe kregen veel werknemers hun vaste reiskostenvergoeding nog doorbetaald, of ze nu twee of vijf dagen reisden, of zelfs helemaal niet meer.