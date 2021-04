Help, ik zoek een aannemer! Maanden wachttijd tot aanpak van die uitbouw of tuin

Al jaren willen Martina van Tol (42) en haar man een dakopbouw op de tweede verdieping van hun woning. De Zoetermeerse is al vele maanden - de tel is ze inmiddels kwijt - op zoek naar een aannemer voor die klus.

,,Mijn zoontje van 8 wil heel graag van de eerste naar de tweede verdieping verhuizen, want zijn huidige kamer is niet zo groot. Je weet hoe kinderen zijn, zij willen dingen het liefst gisteren al hebben. Ook willen we op die verdieping een nieuwe indeling vanwege de ruimte die we er dan bij krijgen”, zegt Van Tol.

Acht jaar geleden lieten haar buren al wel een dakopbouw plaatsen. Van Tol stond toen echter ‘op ontploffen’. ,,Ik was in verwachting van ons tweede kindje. Ook financieel redden we het toen niet. We willen hetzelfde als de buren, dus we hebben alle technische gegevens klaarliggen.”