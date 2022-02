‘Het is niet de vraag óf er een nieuwe branche naar buiten komt, maar wanneer’

Hotelmana­gers bijna in tranen: ‘Het gaat niet meer en personeel loopt weg’

,,Het gaat gewoon niet meer, het personeel loopt weg en de ideeën zijn op.’’ Het was een bijzondere noodkreet afgelopen weekeinde van directeur Roxana Tajvarde van het Kurhaus, een van de bekendste hotels van Nederland. Ze is niet de enige. De gehele hotelsector is wanhopig. ,,De situatie is op dit moment erbarmerlijk.’’

25 januari