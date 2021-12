Het water staat deze ondernemers aan de lippen, en nu komt er ook nog een maximale huurverhoging aan

poll Surferspa­ra­dijs in hartje Rotterdam laat nog even op zich wachten: ‘Als iets niet haalbaar is, moet je er gewoon mee nokken’

Hoe flitsend waren de plaatjes. Surfers die de golven bedwingen met onmiskenbaar de binnenstad op de achtergrond. Een waar surfersparadijs in hartje Rotterdam. Bondi Beach aan de Steigersgracht is er echter nooit gekomen. Definitief van de baan? De opening blijkt vooralsnog verschoven naar 2023, acht jaar later.

