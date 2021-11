Hoe Leon (34) via werk uit een héél diep dal omhoog klauterde: ‘Ik moest zelfs leren mijn haren te kammen’

Drie jaar geleden kwam Leon in Nijkerk te wonen. Daarvoor woonde hij in Hoevelaken in een antikraakpand en hij is jarenlang dakloos geweest. ,,Ik zat toen ik in Nijkerk kwam heel erg in de put. Ik hing tegen een psychose aan. Dat is goed gekomen en ik ben nu zelfs van de medicatie af. Maar ik heb echt vanaf dat ik begeleid werd door de Taalschool voor mezelf moeten leren zorgen.”