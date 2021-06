Hoe Merel (32) ondanks alles een topvioliste werd: ‘Ik was zeker geen wonderkind’

Dat Merel Vercammen (32) uit Utrecht een succesvol violiste zou worden, is eigenlijk best een klein wonder. Toegegeven, ze groeide op in een muzikale familie, in Wijchen bij Nijmegen, waar haar moeder aan huis pianoles gaf. Ook haar vader speelde piano. Haar oom en tante speelden viool in een amateurorkest. Maar kleine Merel wilde liever uitvinder worden. Of konijnenfokker.