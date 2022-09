Humor gebruiken in presentaties: ‘Je hoeft geen cabaretier te zijn om grappig te zijn’

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: humor gebruiken in je presentaties

Misschien had je zo je twijfels toen je zag waar dit artikel over gaat. Presenteren – spreken in het openbaar – is onze tweede grootste angst vlak na de angst voor de dood, volgens onderzoek, en dan ga ik je ook nog vragen grappig te zijn terwijl je zoiets engs doet? Jazeker, want humor kan je helpen jezelf op de kaart te zetten. Het overgrote deel van de leidinggevenden vindt gevoel voor humor belangrijk om verder te komen in je carrière.

Humor trekt ook de aandacht van je toehoorders en kan je sympathieker laten overkomen. Dat helpt als je mensen van iets wil overtuigen. Het goede nieuws: je hoeft helemaal geen geboren cabaretier te zijn om met succes humor toe te voegen aan je presentaties. Hoe precies?

De kracht van zelfspot

Zelfspot is door iedereen in te zetten. Door te vertellen over je eigen blunders en tekortkomingen stel je jezelf kwetsbaar op. Dat zorgt voor meer empathie bij je toehoorders. Kijk bijvoorbeeld hoe Terry Moore in deze Ted Talk eerlijk opbiecht dat hij nooit geweten heeft hoe je goed je veters strikt. ,,Tot op dat moment zou ik hebben gedacht dat als ik - op de leeftijd van 50 - toch een van de basisvaardigheden van het leven echt doorhad, dat het strikken van mijn veters zou zijn. Maar nee.” Vervolgens hangt het publiek aan zijn lippen als hij in geuren en kleuren vertelt over wat dan wel de correcte manier van veters strikken is (die ik zelf ook niet kende, moet ik eerlijk toegeven).

Wel iets om in de gaten te houden bij zelfspot: zorg dat je toehoorders je deskundigheid er niet door in twijfel gaan trekken. Tim Urban vertelt in zijn Ted Talk ‘In het brein van een meesteruitsteller’ met de nodige zelfspot hoe erg hij aan uitstelgedrag lijdt. Daarna komt hij echter ook met indrukwekkende kennis en steekhoudende ideeën over de oorsprong van dit gedrag. De openhartige voorbeelden maken hem meer mens, maar niet minder deskundig.

Heb je zelf echt geen inspiratie voor een goede grap of anekdote waarmee je de lachers op je hand krijgt? Dan kun je humor gebruiken uit andere bron: laat een grappige video zien of begin je presentatie met de resultaten van een spraakmakend onderzoek. Zorg echter wel dat er een link is tussen dit grappige deel van je presentatie en wat je te vertellen hebt. ‘Zomaar’ een grappig filmpje laten zien voor je begint met praten werkt niet.

Eigen blunder

Het gebruik van zelfspot ligt mij wel. Een recente blunder heb ik al een paar keer opgedist in presentaties. Het gebeurde me tijdens een sessie Business Flirting, een presentatie in het Engels dus. Klanten vragen wel vaker of ik ook in het Engels kan presenteren. Niet zelden kom ik dan ergens en blijkt iedereen toch Nederlandstalig en switchen we alsnog naar het Nederlands. Ik vraag dan ook altijd of Engels echt nodig is. Dat zou hier zeker het geval zijn, werd me verzekerd.

Aangekomen op de locatie in Amsterdam wacht ik alleen in de zaal als ik de eerste deelnemer zie. Een vrouw met lang blond haar. Zie je wel, kom ik toch een landgenoot tegen, denk ik. Ik spreek haar aan in het Nederlands; ze verstaat me niet en blijkt Turks. De tweede deelnemer die binnenkomt is een man met een Indiaas uiterlijk en tulband. Ook hem spreek ik aan, nu in het Engels. Waarop hij in keurig ABN antwoordt dat hij opgegroeid is in ’t Gooi. Oeps. Beide kandidaten niet goed ingeschat en laat deze sessie nu net ingaan op het beter leren lezen van de ander...

