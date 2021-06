Ibrahim was dakloos, Emma zat alleen op kantoor. Nu installeren ze met elkaar regentonnen in Rotterdam

Het Rotterdamse project ‘Het Regent Tonnen’ beoogt niet alleen de verspilling van kraanwater tegen te gaan en de stad weer groener te maken, maar ook om werk te bieden aan mensen uit alle geledingen van de samenleving. Ibrahim Khaddouri (27) is een van hen. ,,Ik had geen dagbesteding en ben dakloos geweest’’, vertelt hij. ,,Het ging de verkeerde kant op met mij. Ik wilde mijn leven veranderen. Via iemand die ik al van jongs af aan ken, ben ik in dit werk gerold. Ik heb in de weken dat ik dit doe, al veel geleerd. Het is mooi om te zien dat mensen blij zijn als je goed werk hebt geleverd.’’