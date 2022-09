‘Ik heb geleerd van mijn vorige banen dat je alles wat besproken is zwart-op-wit wil hebben’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Madelief (30) werkt 40 uur in de week als docent zorg en welzijn op een mbo-school.

Wat verdien je?

,,Bruto 4145 euro en netto is dat 2900 euro.”

Blij mee?

,,Ja ik ben er zeer tevreden over. Ik ben er ook dankbaar voor. Ik ben in korte tijd gegroeid naar waar ik nu sta. Dat komt onder andere doordat ik op verschillende scholen gewerkt heb en door de activiteiten die ik naast mijn werk heb gedaan, zoals vrijwilligerswerk in Nederland en het buitenland. Ik heb daarvoor bijvoorbeeld trainingen over talentontwikkeling gegeven. Al die ervaring heb ik kunnen meenemen en toepassen in het onderwijs.”

Vertel.

,,Mijn eerste baan was op een basisschool en daarna heb ik de stap gemaakt naar het mbo, waar ik ook stage had gelopen. Ik heb uitgelegd waar ik allemaal goed in ben en wat ik naast mijn job als docent als vrijwilliger doe. Per maand kreeg ik toen 150 euro bruto extra. Maar ik kon op die school niet blijven. Toen ging ik verder met solliciteren en kwam ik terecht op een particuliere school.”

Kreeg je daar meer salaris?

,,Ik kreeg een aanbod rond 3190 euro bruto per maand en ik dacht: zo, dat is netjes. Op die mbo-school hiervoor kreeg ik iets van 3000 euro bruto. Ik ging dus vooruit. Achteraf gezien had ik hun bod niet gelijk moeten aannemen maar moeten onderhandelen. Ik ben er gaan werken, kreeg een vast contract en dat gaf me zekerheid en stabiliteit. Maar na twee jaar kreeg ik slechts 30 euro per maand erbij en toen dacht ik: dit kan gewoon niet. Dit is geen waardering. Drie of vier maanden later heb ik mijn ontslag ingediend. Ze waren verbouwereerd.”

En toen?

,,Ik had intussen een andere baan gezocht. Ik heb twee sollicitaties gehad en ik heb me toen heel goed voorbereid. Ik had een presentatie gemaakt over mezelf en boeken meegenomen om aan te tonen met welke lesmethode ik werk. Het gesprek duurde meer dan een uur. Zij waren niet de enigen die vragen stelden, maar ik ook. Vragen over de werksfeer, collega’s en mogelijkheden om te groeien. Al die ervaring van de verschillende jobs die ik heb gehad heeft daarbij goed geholpen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Zeker. Bij de vacature stonden extra taken die ik had vervuld bij mijn vorige baan. En daardoor wilde ik graag een schaal hoger ingeschaald worden en meteen een vast contract. Dat laatste konden ze me niet direct geven. Dat begreep ik, maar toen ik eenmaal een vast contract kon krijgen heb ik wel gelijk een gesprek ingepland om te praten over de afspraken voor dat contract.”

Hoe ging het gesprek?

,,Ik heb geoefend op familie en me goed voorbereid. In dat gesprek heb ik feedback meegenomen van leerlingen en collega’s en vervolgens heb ik een gespreksverslag geschreven. Ik heb geleerd van mijn vorige banen dat je alles wat besproken is zwart-op-wit wil hebben.”

En?

,,Ik heb nu een vast contract. In juli zijn onze salarissen met 4 procent omhoog gegaan. Van 3800 euro bruto ben ik toen naar 3900 euro gegaan. In augustus is iedereen weer een trede omhoog gegaan. Dat betekent dat ik 4150 euro bruto verdien nu. Ik sta ervan versteld. Maar ik heb er hard voor gewerkt en ik geloof in manifesteren. Als je iets echt wil dan komt het op je pad zonder dat je het doorhebt.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ik werk hier nog maar een jaar en heb het er niet over gehad. Ik weet wel wat de schalen zijn, dus ik heb wel een idee.”

Zou je het willen weten?

,,Nee, want het is ieders eigen leven en eigen ding.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik hou van groeien, ontwikkelen en leren. Zeker in het onderwijs wil ik nog even blijven.”

Verdient Madelief genoeg? Leeftijd: 30

Aantal jaar relevante werkervaring: 6

Opleiding: hbo

Aantal werkzame uren per week: 40

Functie: docent mbo

Niveau: uitvoerend

Aantal werknemers: 100

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Branche: Onderwijs



De Salariswijzer heeft onvoldoende data beschikbaar voor deze functie. Volgens de cao Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie verdient een startende docent op het mbo minimaal 3086 euro bruto per maand (exclusief vakantiegeld en eindejaarstoeslag). Doorgroeien kan tot maximaal 6421 euro bruto per maand. Madelief: ,,Ik ben heel trots op wat ik nu verdien.’’

