‘Ik werk fulltime, mag ik solliciteren in de baas z’n tijd?’

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: mag je solliciteren in de baas z’n tijd?

,,Je kunt je afvragen: wat is dan precies de baas z’n tijd? Een beetje appen met je vrienden, online shoppen of een vakantie boeken wordt nog wel gedoogd. Strikt genomen is het natuurlijk zo dat je moet werken tijdens werktijd, maar in deze moderne tijd is het vaak belangrijker dat je je taken afkrijgt.

Een sollicitatiegesprek kan vrijwel nooit ‘s avonds of in het weekend, dus die moet je wel tijdens een werkdag inplannen. Maar zo’n gesprek kost wel iets meer tijd dan even iets terug appen. Dan is het beter er verlofuren voor op te nemen.”

Waar ligt de grens?

,,Het schrijven van een brief kun je prima ‘s avonds of in het weekend doen, dat hoeft niet tijdens de werkdag. Vacatures checken kan misschien nog wel in je pauze. Een sollicitatiegesprek en dan je uren inhalen, kan eventueel ook. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je uiteindelijk tien uur van een veertigurige werkweek aan solliciteren besteedt.”

Als je vrij vraagt om te gaan solliciteren, moet je de reden dan opgeven?

,,Daar mag je baas volgens de AVG-regels nooit naar vragen. Maar als je vrij vraagt voor een vakantie, krijg je wel meestal de vraag: waar gaat de reis heen? Wie antwoordt dan met: nee, zeg ik niet? Hetzelfde geldt voor als je vrij vraagt voor een sollicitatiegesprek. In dat geval kun je het beste een leugentje om eigen bestwil gebruiken.”

Waarom ligt dit onderwerp zo gevoelig bij veel werknemers?

,,Bij solliciteren gaat het ineens veel meer over integriteit. Als je twee uur lang online gaat shoppen, ben je eigenlijk ook tijd aan het stelen van je baas. Toch voelt solliciteren anders. Je hebt toch het idee dat je niet loyaal bent naar je werkgever. Als je dat gevoel hebt, betekent het wel dat de arbeidsrelatie nog goed is. Als die verstoord is geraakt dan denk je misschien sneller: zak er maar lekker in, ik ga lekker in jouw tijd iets anders doen.”

Dan heb je geen reden meer om loyaal te zijn aan je baas.

,,Klopt. En als het niet lekker loopt, is het vaak maar beter dat je zo snel mogelijk afscheid van elkaar neemt. Dan is je baas er ook bij gebaat dat je ander werk gaat zoeken. Je kunt er ook afspraken over maken met je leidinggevende, bijvoorbeeld dat diegene vijf uur per week krijgt voor sollicitatie-activiteiten. Maar dan is wel duidelijk dat het arbeidscontract binnenkort beëindigd wordt.

Is dit niet het geval, dan zou ik niet delen dat je aan het solliciteren bent. Misschien lukt het niet om ander werk te vinden en dan ziet je werkgever het waarschijnlijk toch als een soort motie van wantrouwen.”

