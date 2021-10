Internationale fastfoodketens spinnen garen bij ons drukke leven: ‘Alles moet snel en makkelijk’

Deze basis­school ging van slecht imago naar beste werkplek voor docenten

7 oktober De lerarentekorten lopen op en de werkdruk neemt verder toe. Bestaan er eigenlijk nog wel gelukkige leerkrachten? Basisschool De Vlashof in Tilburg is een van de ‘Klassewerkplekken 2021’. Het predicaat is in het leven geroepen om iets te doen aan het lerarentekort. Bedenker Paul Baan legt uit waarom het werkt.