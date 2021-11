Interpolis: fors meer ziekmeldingen, het verzuim duurt langer

Het aantal ziekmeldingen is vanaf begin september flink toegenomen in Nederland. Dat meldt verzekeraar Interpolis op basis van eigen data. Ook de gemiddelde duur van een ziekteverzuim is gestegen.

In het najaar worden er ieder jaar meer mensen ziek, maar volgens Interpolis is de explosieve toename in anderhalve maand tijd erg opvallend. Sinds september tot eind oktober is het aantal ziekmeldingen met maar liefst 60 procent toegenomen, zo blijkt uit de bedrijvenmonitor die de Tilburgse verzekeraar bijhoudt.

,,Waarschijnlijk gaat het hier om een combinatie van factoren zoals het reguliere griepvirus, een verminderde weerstand door het vele thuiswerken, de toenemende besmettingen met het coronavirus en de uitval van medewerkers door langdurige drukte”, zegt René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis.

Balans opmaken

,,Na anderhalf jaar maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 kunnen we nu voorzichtig de balans opmaken aan de hand van de verzuimcijfers door de hele pandemie heen. Tijdens de pandemie zie je dat de gemiddelde verzuimduur verder oploopt. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat medewerkers tijdens de pandemie te lang zijn blijven doorwerken met klachten. Die kunnen hierdoor zijn verergerd tot een punt dat medewerkers langdurig uitvallen. Dan kun je denken aan fysieke klachten door bijvoorbeeld een verkeerde houding tijdens het thuiswerken, maar ook aan mentale problemen. Die laten zich vaak niet op korte termijn oplossen’’, zegt Voets.

Een verzuim duurt gemiddeld 5 procent langer dan in dezelfde periode vorig jaar en is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2019 en zelfs 18 procent in vergelijking met 2018. Volgens Interpolis melden zich niet alleen in de zorgsector veel mensen ziek, maar hebben alle branches ermee te maken. ,,Je ziet de stijging over de gehele linie.’’

Quote Onderne­mers die wij spreken, willen allemaal graag weer vooruit en de financiële tekorten die zijn ontstaan tijdens de pandemie inlopen. Heb daarbij als ondernemer voldoende oog voor de gezondheid van je mensen René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis

Extra probleem

Met de sterk herstellende economie en de krapte op de arbeidsmarkt zorgt het stijgende ziekteverzuim voor een extra probleem bij werkgevers. De bedrijfsresultaten komen onder druk te staan. Voets vreest dat die situatie met de komst van de wintertijd er niet beter op wordt.

,,Daarom blijft het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Ondernemers die wij spreken, willen allemaal graag weer vooruit en de financiële tekorten die zijn ontstaan tijdens de pandemie, inlopen. Heb daarbij als ondernemer voldoende oog voor de gezondheid van je mensen. Hebben ze thuis een goede werkplek of kan dat toch beter? Is er voldoende beweging? Het is belangrijk dat werkgevers hierover in gesprek blijven met hun medewerkers.’’

