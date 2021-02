Jacqueline besloot op haar 52ste militair te worden: ‘Papa zou van oor tot oor hebben geglimlacht’

Dat ze op haar 50ste nog één keer een carrièreswitch maakte, was voor Jacqueline Spijkerman uit Nieuwegein niet genoeg. Om zich écht thuis te voelen in haar nieuwe job als communicatieadviseur bij de Koninklijke Landmacht, wilde ze, net als haar vader, militair worden. En dus volgde ze een opleiding tot reservist.

Ze leerde exerceren, schieten, ging op bivak en doorliep, rond haar 53ste verjaardag, de officierscursus. Met gunstig gevolg, ze werd benoemd tot tweede luitenant en kreeg haar baret. En dus ontvangt ze haar bezoek, voor de gelegenheid, in uniform. Voor luitenant-generaal Martin Wijnen, de hoogste baas van de landmacht, aanleiding zijn ondergeschikte in het voorbijgaan vrolijk te begroeten met ‘hé militair.’

Voordat ze de overstap maakte naar de Kromhoutkazerne in Utrecht werkte Spijkerman (1967), moeder van drie kinderen van 19, 17 en 15 jaar, als communicatieadviseur bij de gemeente Culemborg. ,,Ik ben daar in 2000 begonnen en had het goed naar mijn zin. Maar toen ik in 2018 de vacature bij de landmacht zag, ging het kriebelen. Bleef ik tot mijn pensioen bij de gemeente of maakte ik een overstap? Het werd het laatste.’’

,,Ik ben dan ook erfelijk belast. Mijn vader was beroepsmilitair bij de aan- en afvoertroepen in Havelte en als klein meisje kwam ik geregeld op de kazerne. Mijn beide oudere broers vervulden allebei hun dienstplicht, de oudste bij de marine en die heeft daar zijn vrouw ontmoet, die beroeps was bij de Schotse marine. Het leger heeft me altijd getrokken.’’

Quote Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn werk beter kan doen als ik een beetje weet hoe het is om militair te zijn Jacqueline Spijkerman

Nationale inzetten

Vanaf dag 1 voelde ze zich in haar element in haar nieuwe job. ,,Dat wist ik meteen, al tijdens mijn sollicitatie. En dat is nog niet veranderd in 2,5 jaar. Ik werk onder meer voor het Territoriaal Operatiecentrum dat gaat over nationale inzetten. Zoals nu bijvoorbeeld de inzet in coronatijd van militairen bij verpleeghuizen of voedselbanken.’’



Maar er ontbrak iets, merkte ze. ,,Al vrij snel kwam ik op het idee me aan te melden als reservist. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn werk beter kan doen als ik een beetje weet hoe het is om militair te zijn. Verder speelt mijn achtergrond natuurlijk mee. En ik vond het voor mezelf ook een uitdaging: kan ik dit fysiek nog aan?’’

Quote Vooral dat hardlopen, daar zag ik tegenop, dat is totaal niet mijn ding

Het thuisfront ondersteunde haar. ‘Cool’, ‘stoer’ en ‘een voorbeeld voor andere vrouwen’, reageerden haar kinderen. Partner Hennie Temming, tijdens zijn dienstplicht werkzaam bij de cavalerie, vond het goed bij haar passen. Spijkerman lachend: ,,Alleen de timing kon beter, zei hij. We zaten namelijk middenin een verbouwing. Maar ze hebben het gered zonder mij.’’

Drempel

De fysieke test vormde de eerste drempel voor reservist-in-spé Spijkerman. Ze doorstond proeven als 20 minuten marsen met 25 kilo bepakking en 2200 meter hardlopen binnen 12 minuten in één keer. ,,Vooral dat hardlopen, daar zag ik tegenop, dat is totaal niet mijn ding’’, zegt de Nieuwegeinse, die bij Hercules voetbalt als verdediger. ,,In mijn hoofd voel ik me nog altijd 28, mijn lijf vindt van niet.’’

Dat lijf werd vervolgens danig op de proef gesteld tijdens de militaire basisopleiding voor reservisten, twee keer vijf dagen op De Harskamp. Daar werd ze, met nog 36 anderen in de leeftijd tussen 19 en 55, gedrild. ,,We moesten om zes uur opstaan en ging soms door tot ’s avonds negen uur. Het slapen ging steeds beter, het opstaan werd steeds lastiger, ha ha. Tijdens bivak heb ik lekker in mijn tentje gelegen, maar slapen ho maar. Gelukkig werden wij als ouderen enigszins ontzien bij het wachtlopen, we kregen niet de moeilijkste tijdstippen. Dat vind ik het mooie van deze periode. Je werkt samen en sleept elkaar er doorheen.’’

Terugkijkend: ,,Je moet er beslist niet te licht over denken. Het is echt pittig, daarom ben ik trots dat het me is gelukt. Mijn zus Jeanette zei: papa zou van oor tot oor hebben geglimlacht. Daar denk ik nog vaak aan.’’

