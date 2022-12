Japie (35) nam zijn moeder in dienst die moeilijk rondkwam: ‘Ze komt hier tot bloei’

Japie Stoppelenburg (35) is een vrolijke dertiger met een Rotterdamse tongval. Hij is eigenaar van reclamebureau Truus, waar ze, naar eigen zeggen, reclame maken voor ‘echte mensen’. Die inspiratie haalde hij uit zijn jeugd. Hij groeide op in een gezin waar zijn moeder hard werkte voor weinig. Een jaar geleden nam hij zijn moeder in dienst en nu deelt hij zijn succes met haar binnen het bedrijf wat hij naar haar vernoemde.

Japie groeide op met de échte Rotterdamse ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit. Hij zag zijn moeder ploeteren om de maandelijkse lasten te kunnen betalen. Werken deed je zo hard mogelijk en om rond te kunnen komen, of je het leuk vindt of niet.

,,Ik merkte dat wij geen ‘rijke mensen’ waren. Je hebt niet de kleding die andere kinderen uit je klas aan hebben en wij gingen niet drie weken op verre vliegvakanties. Maar dat laat je natuurlijk niet zien. Je wordt goed in jezelf rijker presenteren dan je bent. Je extra goed kleden, verzorgd overkomen. Ik zie dat nu ook in mijn werk. Mensen met minder geld doen extra hun best, terwijl de mensen mét geld vaker een ‘het-zal-allemaal-wel’-mentaliteit hebben.”

Eigen reclamebureau

Als kind zat hij achter zijn computer en leerde zichzelf ontwerpen. ,,lk vond het leuk om creatief bezig te zijn en dacht: als ik daar toch eens mijn geld mee zou kunnen verdienen. Niet eens rijk worden, hè. Gewoon ergens een klein flatje kunnen betalen, terwijl ik kon doen wat ik leuk vind. Dát was mijn doel.” Toen hij op zijn zeventiende een baantje via een vacaturewebsite vond, werd die droom al realistischer. Hij werd pdf-ontwerper op een klein kantoortje in Spijkenisse. ,,Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat dit écht kon.”

Het opende zijn ogen voor een andere wereld en uiteindelijk richtte hij in 2019 zijn eigen reclamebureau Truus (vernoemd naar zijn moeder Truus) op. ,,Ik heb geluk gehad, maar ook geleerd dat je heel hard hard moet werken. Mijn zussen, mijn moeder, we hebben dat allemaal. Mensen onderschatten hoe hard je moet poetsen.”

Ondertussen runde zijn moeder een stroopwafelkraam en kluste hier en daar wat bij. Ze maakte lange dagen en ’s avonds in haar bed maakte ze zich zorgen over hoe ze het einde van de maand ging halen. Japie wilde zijn moeder graag helpen en bood haar aan om bij hem te komen werken, maar zo trots als Truus is, wees ze dat aanbod steeds af. ‘Ik kom er wel’, zei ze dan. ‘Maak je maar geen zorgen om mij.’

Het is dan ook zijn moeder die Japie met beide benen op de grond houdt. ,,Je raakt snel gewend aan dat leventje. Ik vond het al snel normaal worden om even snel een croissantje te bestellen via Ubereats. Dan zei mijn moeder tegen me: ‘Je gaat toch geen 9 euro betalen voor een croissantje en het bij je thuis laten bezorgen.’ Dat stond zó ver bij haar vandaan. En voor mij was het zo normaal geworden.”

Moeder in dienst

,,Maar toen gebeurde het eindelijk: Truus kwam naar Truus”, vertelt Japie enthousiast. Eindelijk kon hij zijn succes écht met haar delen. ,,Ze wilde graag vier maanden proeftijd. Het was spannend voor haar om iets heel nieuws te doen en alles achter te laten. Ze dacht: ‘Al die hipsters, ik kan toch nooit mee.’ En alles is in het Engels hier, omdat we veel internationale collega’s hebben. Het was echt een sprong in het diepe voor haar, maar óók mijn moeder is echt een tof, creatief wijf. Dat komt nu tot bloei.”

Omdat Japie zo’n goede band met zijn moeder heeft, wil hij niet ‘haar baas’ zijn. ,,Ik beoordeel haar niet, doe geen salaris- of functioneringsgesprekken met haar. Daar hebben we hier heel capabele mensen voor. ” Truus wil ook absoluut geen speciale behandeling. ,,Mijn moeder wil nét zo hard, misschien nog wel harder, werken als ieder ander hier.

Het is voor Japie en zijn moeder een succesverhaal. Maar Japie beseft zich ook de andere kant: ,,Hoeveel mensen zijn er die er niet komen? In mijn dagelijks leven, door te werken met grote merken, merk ik: er is geld zat. De enige reden om mensen niet te helpen is door jezelf te kiezen. Ik hoop dat ik daar een middenweg in kan vinden en mijn rijkdom met anderen kan delen. Ik heb van mijn moeder geleerd: wees blij met wat je hebt. En ik ben héél blij met de dingen die ik heb.”

