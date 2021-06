Je moet als tuinman steeds meer kunnen, zien Bas en Freek: ‘We zijn groene bouwvakkers’

Restaura­tie van Gezicht op Amersfoort bijna van start: ‘Maar de rimpels van het schilderij blijven’

29 juni De restauratie van het Gezicht op Amersfoort uit 1671 neemt mogelijk meer tijd in beslag dan gedacht. Het verwijderen van oude vernislagen is erg veel werk, zegt restaurateur Kathrin Kirsch. Ze is benieuwd of daaronder bijvoorbeeld nog de ontbrekende handtekening van Mathias Withoos opduikt.