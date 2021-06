Jongeren gaan liever niet helemaal terug naar kantoor: 'Negen tot vijf-werken gaat verdwijnen’

Shania (22) begint kantoor met flexwerk­plek­ken voor vrouwelij­ke onderne­mers in Zwolle

10 juni Een historisch pand middenin de binnenstad met flexwerkplekken alleen voor vrouwen. De 22-jarige Shania Satoor de Rootas is in het hart van Zwolle The Second Spot begonnen. ,,Ik wilde een plek maken waar je met andere vrouwelijke ondernemers kan sparren.”