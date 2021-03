Julia Wouters is topsporter af en start eigen bedrijfje: ‘Ik kan onmogelijk voor een baas werken’

Succes­pitch bij Dragons' Den bezorgt Julian ware run op slaaprobot

5 maart Liefst 976.000 mensen schakelden donderdagavond naar WNL op NPO 1 om de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Dragons’ Den te kijken. Zij zagen deelnemer Julian Jagtenberg een strakke pitch geven over zijn innovatieve slaaprobot die een einde moet maken aan slapeloosheid. Investeerders Pieter Schoen en Michel Perridon wilden samen 2 miljoen euro steken in zijn scale-up Somnox. ,,Sindsdien is het gekkenhuis bij ons.”