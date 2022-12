Kapper Manon (43) knipt niet alleen klanten, maar coacht ze ook: ‘Wie wil je zijn in het leven?’

Slecht­ziend, analfabeet en ‘oud’: Bozan was niet de ideale kandidaat, maar kreeg de baan

Analfabeet, ongecertificeerd, op leeftijd en slechtziend aan één oog: Syrische vluchteling Bozan Kadir (56) was bepaald niet de ideale kandidaat om aan een baan te helpen. Toch is hij een van de eerste bewoners van de vluchtelingenboot die een contract tekent: ,,Rijden is alles wat ik kan.”

