Kerim zegt alles op om écht vrijheid te ervaren: ‘Ik wil het leven gaan leven’

Middenin de coronapandemie zegt Kerim zijn vaste kantoorbaan als businessmanager op. Een besluit dat hij pas durft te nemen wanneer hij met een coach gaat praten. Diezelfde coach inspireert hem om ook dieper in het coachingsvak te duiken. ,,In mijn vorige baan hield ik me al bezig met coaching, maar nadat ik er zelf doorheen was gegaan, dacht ik: dit wil ik meer doen.” Hij start zijn eigen onderneming als zelfstandig lifecoach. Een bevrijding, maar in de maanden die daarop volgen blijft hij zich afvragen: wat is vrijheid nou écht? En hoe kan ik dat nog meer ervaren?

Ander leven

Kerim gaat naar eigen zeggen door een ontwikkelproces heen. ,,Het antwoord kwam eigenlijk vanzelf. Ik voelde heel duidelijk: ik wil het leven gaan leven.” Hij besluit zijn huis te verkopen en de vrijheid in het buitenland op te zoeken. ,,Dit lijkt een rigoureuze beslissing, maar dat voelde totaal niet zo. Het was voor mij de logische volgende stap.” Bovendien komt de keuze voor het buitenland niet volledig uit de lucht vallen. ,,Ik had al een tijdje in mijn hoofd: hoe mooi zou dat zijn, in het buitenland wonen en de wereld ontdekken? Maar dat durfde ik nooit.”

In oktober hakt Kerim de knoop door en daarna gaat het snel. ,,Vanaf het moment dat ik mijn besluit had genomen, voelde ik me zo goed. Ik dacht: ik ga een heel ander leven tegemoet.” Ook ziet de ondernemer geen enkele beer op de weg. ,,Wij mensen zijn zo gewend om continu vooruit te denken en voorspellingen te doen. Dit voorspellingsmechanisme is hoe ons brein werkt. En het houdt ons vaak tegen, omdat we ook voorspellen wat er allemaal fout kan gaan en waar we allemaal spijt van kunnen krijgen.”

Geen plan

En dus kiest Kerim er bewust voor om zonder plan op pad te gaan. ,,Het plan is dat er geen plan is. Ik voel me vrij van verplichtingen, maar ook vrij van denken en zorgen maken.” Dat bevalt hem tot nu toe goed. ,,Ik ben momenteel in Porto en ontmoette iemand die zei: Coimbra is echt heel mooi. Dus drie keer raden waar ik nu heen ga. Geen plan hebben is verrijkend. Dat spontane element is voor mij echt leven.”

Helemaal onvoorspelbaar zijn de dagen van Kerim overigens niet. Zijn werk gaat – online – gewoon door. ,,Maar het scheelt dat coaching voor mij niet als werken voelt. Ik heb zelf de touwtjes in handen en cliënten in Nederland helpen geeft mij ontzettend veel voldoening. Sterker nog: ik denk dat ik iets betekenisvols in mijn leven zou missen als ik helemaal niet meer zou werken. De combinatie met reizen maakt het juist zo fijn.”

Duizenden likes

Niet alleen Kerim is enthousiast over de stap, ook zijn netwerk reageert positief op het nieuws. De LinkedIn-post waarin hij zijn vertrek aankondigt, krijgt duizenden likes. ,,Ik stond versteld. Ik dacht: wow, wat gebeurt hier? Blijkbaar triggert het iets in mensen.” Of zoals een van zijn connecties opmerkt in de reacties: ‘Aan de likes te zien vindt iedereen het een goed plan’. Toch hoor je verhalen zoals die van Kerim zelden.

,,Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde droom als ik”, merkt Kerim terecht op. ,,Maar velen die wel mijn droom delen, vinden het moeilijk om een keuze te maken die zoveel impact heeft op hun leven.” En dat begrijpt de ondernemer. De groep die daarmee worstelt, zou zich volgens hem twee dingen kunnen afvragen: ,,Wat houdt je tegen? En hoe kun je daarvan loskomen? Probeer daarvoor open te staan. Ik kan wel zeggen: gooi je huis op Funda en ga, maar je dient bij je gevoel te beginnen. Ons gevoel is namelijk allesbepalend.”

Kerim krijgt ook regelmatig vragen die dat terughoudende gevoel weerspiegelen. ,,Mensen die vragen of ik de keuze niet lastig vind, stel ik altijd de volgende vraag terug: van wie zijn die gevoelens? Dan geven ze altijd toe: van henzelf. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen je eigen gevoel en dat van een ander.” Kerim houdt zich dan ook vast aan zijn eigen gevoel. Waar het hem brengt, weet hij nog niet. ,,Hoe lang ik dit blijf doen en waar ik heenga? We gaan het zien.”

