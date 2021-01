Klaas (65) en Jetske (55) verloren tegelijkertijd hun baan: ‘Het voelde alsof we weer opnieuw moesten beginnen’

Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties en minder festivals. Klaas Eriks (65) was vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw Jetske (55) receptioniste. Het echtpaar uit Ulft verloor eind vorig jaar allebei hun baan door de impact van corona. Binnen een paar weken vonden ze weer nieuw werk. ,,Daar zijn we heel trots op’’, zegt Klaas. ,,Als je maar wil, zijn er altijd kansen.’’

Klaas is internationaal vrachtwagenchauffeur als op 1 januari 2020 het bedrijf waar hij werkt wordt overgenomen door een multinational transportbedrijf. ,,Al vrij vroeg merkten we de impact van corona’’, zegt Klaas. Het bedrijf besluit de diensten in te perken en de buitenlandse transportvloot af te stoten. ,,Ik mocht blijven, maar dan alleen binnenlandse ritten rijden.’’ Dat wil Klaas niet en hij gaat op zoek naar een nieuwe baan. ,,Binnenlandse ritten zijn fysiek veel zwaarder. Je hebt vaak tientallen stops per dag. Ik ben 65 dus dat zou te belastend zijn.’’ Bovendien betaalt het rijden naar buitenlandse bestemmingen beter.

In november begint hij bij zijn nieuwe werkgever, maar dat valt tegen. ,,Er was eigenlijk weinig te doen.’’ De diensten die hij heeft zijn vaak ’s nachts of in de weekends. ,,Dan vertrok ik om half één ’s nachts en was ik pas om half zes die avond klaar.’’ Hij heeft het totaal niet naar zijn zin en al na twee weken stapt hij op.

Tegelijkertijd hoort Klaas’ vrouw Jetske dat ze na 12,5 jaar haar baan verliest als receptioniste bij een machinefabriek gespecialiseerd in broodlijnen. Door de maatregelen tegen corona komen er geen bezoekers meer naar de fabriek om te verwelkomen. Telefoontjes waren er ook veel minder, omdat collega’s vanuit huis vergaderden via Zoom. ,,Daarom besloot het bedrijf de complete receptieafdeling te skippen.’’ Jetske krijgt het nieuws te horen in september. Per 1 november 2020 houdt haar baan op.

Totaal onverwacht zitten beiden vanaf november thuis. Klaas: ,,We baalden natuurlijk enorm. We hadden onze schaapjes op het droge; leuke kinderen en kleinkinderen, een fijne baan. En toen gebeurde dit. Het voelde alsof we weer opnieuw moesten beginnen.’’ En dat is niet makkelijk. ,,Aan het eind van het jaar is het altijd slap’’, zegt Jetske. ,,Dan is er natuurlijk ook nog corona en onze leeftijd speelt ook mee.’’ Klaas: ,,Gelukkig zijn we allebei positief.’’

Lockdown

En heel erg actief. Klaas begint direct te solliciteren. ,,Ik heb alle transportbedrijven in de regio gemaild, gebeld en ik ben er bij een heleboel langsgegaan. Ik dacht eerst: joh, dat heb ik zo weer voor elkaar.’’ En dat lijkt ook zo te zijn. Begin december voert hij een kansrijk sollicitatiegesprek. ,,Dat was maandag. De werkgever zei; ‘we bellen vrijdag, dan komt het allemaal wel rond’.’’ Maar die dinsdag kondigt premier Rutte een tweede lockdown af. Donderdag krijgt Klaas een telefoontje. ,,Hij durfde het door die tweede lockdown toch niet aan om mij in dienst te nemen.’’

Maar het is niet de enige sollicitatie die hij heeft uitstaan. ,,Ik had een hoop potjes op het vuur.’’ In enkele weken tijd stuurt Klaas 200 sollicitatiebrieven. ,,Soms was ik om twaalf uur ’s nachts nog bezig mijn cv te mailen. Ik zeg altijd: als je wil, is er iets te vinden. Nu voelde ik de druk om dat ook zelf waar te maken.’’ En inderdaad, eind december vindt hij een nieuwe baan. Opnieuw als vrachtwagenchauffeur met buitenlandse ritten. Op 18 januari 2021 heeft hij zijn eerste werkdag.

Leeftijd

,,Vooral door mijn leeftijd had ik het idee dat het lastiger was om een baan te vinden.’’ Klaas ‘moet’ nog anderhalf jaar werken voor hij met pensioen gaat. Maar eigenlijk wil hij ook na die tijd ‘gewoon door’. ,,Die weken dat ik eind vorig jaar thuis zat, heb ik het werk zo vreselijk gemist. Het contact met collega’s, de mooie uitzichten vanachter het stuur. Ik rijd regelmatig dwars door Denemarken. Dat is zo’n prachtig land. Ik was bang dat ik daar nooit meer zou rijden.’’

Concurrentie

En ook Jetske vindt binnen een paar weken een nieuwe baan. ,,Het was mijn vierde sollicitatie, of nou ja, eigenlijk heb ik niet eens gesolliciteerd bij dit bedrijf. Ik ben zelf benaderd.’’ Op 1 januari begint ze via een uitzendbureau als receptioniste bij een bedrijf in Doetinchem. Dat is sneller dan ze vooraf had gedacht. ,,Toen ik hoorde dat ik mijn baan kwijt was dacht ik: oh jee. Je hoort dat er door de coronacrisis meer ontslagen vallen en op de arbeidsmarkt is concurrentie van mensen met meer papieren of die jonger zijn. Het is natuurlijk heel fijn dat het desondanks zo snel gelukt is.’’

In de ontspannen dagen tussen kerst en oud en nieuw realiseerden Klaas en Jetske zich opeens wat ze de afgelopen maanden eigenlijk meegemaakt hebben. ,,Het had ook heel anders kunnen gaan. Een stukje zekerheid viel weg’’, zegt Jetske. ,,We zeiden tegen elkaar: tijdens kerst vorig jaar hadden we nooit kunnen denken dat we nu allebei een nieuwe baan zouden hebben’’, zegt Klaas.

Natuurlijk waren ze de afgelopen maanden niet alleen maar positief. ,,Ik was ook boos, teleurgesteld, gefrustreerd en verdrietig’’, zegt Jetske. ,,Het voelde oneerlijk’’, zegt Klaas. ,,Aan de andere kant, dat hebben we ook losgelaten. We zijn gewoon doorgegaan.’’

Werkloosheid in cijfers

Eind december 2020 waren in Nederland 368.000 mensen werkloos. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de afgelopen drie maanden daalden het aantal werklozen gemiddeld met 15.000 per maand.



Van maart tot en met augustus steeg de werkloosheid juist. In totaal met 150.000. In de laatste vier maanden van 2020 nam het aantal werklozen weer af met 60.000. Het aantal ww-uitkeringen nam juist toe in de laatste maand van vorig jaar met ruim 9000 in vergelijking met november.



De snelle treinverbinding Eurostar, verkeert door de coronacrisis in zwaar weer. Door de impact van de coronacrisis en de zorgen om de Britse variant, nam het aantal passagiers af met 95 procent.

Moet je ontslag nemen? Vraag jezelf dit:

