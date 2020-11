Koffie én een plant to go: zo inventief zijn deze ondernemers in coronatijd

Het ontbreekt bij binnenkomst nog net aan Welcome to the jungle, het nummer van Guns N’ Roses. Het had zomaar gekund. Normaal staat eigenaar Kenan Cali van Bar Jigger in Rotterdam achter de bar om een mojito of een bak koffie te maken. Koffie kun je bij hem nog steeds bestellen, al moet je die wel onderweg opdrinken. Vanaf deze week verkoopt hij naast koffie ook planten. ,,Een junglevibe in the city’’, zegt de 36-jarige ondernemer er zelf over.