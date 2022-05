Kringlopen met handen in het haar; élk sieraad, schilderij en tv moet geregistreerd: ‘Niet te doen’

Schoolop­dracht van docent maatschap­pij­leer gaat viral: ‘Tiendui­zend likes en trotse leerlingen’

Leerlingen van 3-vmbo weten te boeien met maatschappijleer: docent Bart Derksen (32) heeft er zo z’n trucjes voor. Met een van zijn zelfverzonnen opdrachten gaat de leraar viral op LinkedIn. Zijn idee om zijn studenten een brief aan een politicus te laten schrijven over een probleem in de maatschappij, krijgt tienduizend likes op het platform. ,,Als ik de brieven echt opstuur, zijn mijn leerlingen verbaasd. Maar dan krijgen ze reactie en zijn ze zó trots.”

7 mei