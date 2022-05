Linda is stewardess: ‘Twee jaar lang hebben we ons moeten aanpassen’

Wat verdien je?

,,Bruto 3500 euro en daar hou ik netto 2655 euro van over.”

Blij mee?

,,Ja, zeker als ik zie wat mensen om me heen verdienen. Ik heb een vriendin die onderwijsassistent is. Zij houdt een stuk minder over voor veel harder werken. Dan mag ik niet klagen.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Als we op reis zijn dan krijg je daggeld. Dat bedrag verschilt per bestemming. Als we in Denemarken of Zweden zijn dan krijgen we 100 dollar voor een avond. Als we in Johannesburg in Zuid-Afrika zijn dan krijgen we voor twee dagen 110 dollar. Je kunt dit geld gebruiken voor eten, een taxi en eventueel om iets leuks doen. Gemiddeld krijg ik per maand zo’n 400 euro hiervoor.

Ook hebben we een Duurzaam Inzetbaar-budget. Dat houdt in dat je een cursus kunt doen of extra vakantiedagen kunt kopen. Ik laat dit budget meestal uitbetalen en dan krijg ik rond de 500 euro per jaar netto. Ook kan ik via mijn werk goedkoper privé vliegen. Gemiddeld komt het neer op 200 euro voor een retour voor een intercontinentale vlucht. Voor Europa betaal je rond de 100 euro. Mijn man en kinderen - tot 23 jaar - mogen hier ook gebruik van maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee, dat kan niet. Je begint met een basissalaris, maakt 13 stappen omhoog en dan ben je uitgeschaald en kun je geen hoger salaris meer krijgen. Je kan wel groeien als je promotie maakt. Te zijner tijd wil ik voor een functie als purser gaan solliciteren.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Hetzelfde als ik. Degenen die nu beginnen gaan mijn salaris niet meer halen, want er is nu een ander loonhuis. Zij beginnen wat hoger dan ik destijds deed, maar in de stappen erna stijgen ze minder snel. Tijdens het begin van de coronacrisis was het spannend of we onze baan nog wel konden houden, maar inmiddels worden er weer 600 nieuwe mensen opgeleid.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Hij heeft een negen-tot-vijfbaan. Ik verdien minder. Dat is helemaal goed. Hij heeft meer verantwoordelijkheid in wat hij doet. Nee hoor, dat vind ik niet erg.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik hoop dat ik niet weg hoef. En misschien wil ik een leidinggevende functie over een paar jaar. Twee jaar lang hebben we ons moeten aanpassen. We hebben veel testen moeten doen, veel op de kamer in quarantaine moeten zitten en ook veel politieagent moeten spelen vanwege het verplicht dragen van mondmaskers. Maar ik blijf mijn baan heerlijk vinden. De zonbestemmingen in de winter, de wijnen in Zuid-Afrika en de hele wereld zien voor mijn werk. Het draait niet om de hoogste functies, maar om het genieten van het leven. Making memories.”

Verdient Linda genoeg?



Leeftijd: 40

Aantal jaar werkervaring: 15

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: hbo

Functie: overig*

Branche: overig*

Aantal werknemers: 35.000

Vestigingsland hoofdkantoor: Frankrijk



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor een functie op hbo-niveau met dit aantal werkuren en dit aantal jaren werkervaring 2978 euro bruto per maand. ,,We zijn een apart slag, we vallen nergens onder.”



*= functies in de luchtvaartbranche zijn nog niet opgenomen in de Salariswijzer. Daarom hier gekozen voor functie en branche ‘overig’

Ook meedoen aan deze rubriek? Laat je gegevens hieronder achter:

Laden… Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil jij een hoger salaris? Zo regel je dat:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.