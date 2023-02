Linda liet zich omscholen, maar het lijkt alsof niemand op haar zit te wachten: ‘Dramatisch’

Frans kan de huur niet betalen en dreigt na 18 jaar op straat te belanden: ‘Door corona in de problemen’

Eigenaar Frans Nieuwland van Opa's Hengelsport kan zijn tranen met moeite bedwingen, als hij vertelt over de dreigende sluiting van zijn zaak in de Haagse binnenstad. De Hagenaar runt al achttien jaar een vishengelzaak in Den Haag, maar moet binnenkort zijn pand uit omdat hij de huur niet meer kan betalen. De coronacrisis lijkt hem alsnog de das om te doen. ,,Ik overleef dit niet.’’