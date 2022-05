Lonen stijgen steeds sneller, lage inkomens profiteren

De lonen stijgen stevig door. In april werden de hoogste loonsverhogingen in dertien jaar afgesproken. Lage inkomens profiteren het meest.

Afgelopen maand werd in nieuwe cao-afspraken een gemiddelde loonsverhoging van 3,4 procent afgesproken. ,,We zien al vanaf het voorjaar 2021 dat de lonen elke maand harder stijgen’’, zegt Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN.

Die trend heeft verschillende oorzaken zien de werkgevers. Ten eerste trok de economie flink aan na het opheffen van de lockdowns. In de beginperiode van corona waren de loonstijgingen juist erg bescheiden. ,,Daarna kwam de krapte op de arbeidsmarkt er bij”, zag Van der Velde. Zeker in sectoren waar een groot tekort aan personeel was stegen de lonen snel. En recent is de hoge inflatie een reden voor hogere looneisen.

Quote Er worden meer afspraken gemaakt over centen in plaats van procenten Jannes van der Velde

Lage inkomens

Wat opvalt is dat de lage inkomens meer profiteren van loonsverhogingen dan hogere inkomens. ,,Er worden meer afspraken gemaakt over centen in plaats van procenten’’, ziet Van der Velde. Dat betekent bijvoorbeeld dat wordt afgesproken dat iedereen er honderd euro bij krijgt. Voor lage inkomens is dat relatief een grotere loonsverhoging dan voor hogere inkomens.

,,Recent zijn er iets meer dan dertig nieuwe cao’s afgesloten en in een vijfde van die cao’s zijn afspraken gemaakt over bruto bedragen erbij. Dat varieert van 30 tot 150 euro’’, aldus Van de Velde. ,,Vaak wordt een loonsverhoging in procenten afgesproken met als bodem een minimumbedrag. Als de loonsverhoging minder is dan het minimumbedrag wordt die automatisch verhoogd tot het minimumbedrag. Daar profiteren lagere inkomens meer van.’’

Koopkracht

Werkgevers hebben volgens AWVN oog voor de achteruit hollende koopkracht van hun werknemers. En de economie draait goed en de meeste bedrijven maken nette winsten, dus er is ook geld voor het personeel. Maar de hele koopkracht repareren via loonsverhogingen zit er niet in zeggen de werkgevers. ,,Ieder moet een bijdrage leveren, de werkgevers en de werknemers en de overheid’’, zegt Van de Velde.

Er lijkt nog geen einde te komen aan de loonstijgingen. ,,De eerste tekenen wijzen niet op lagere loonstijgingen’’, ziet Van der Velde. Logisch nu bedrijven nog goed draaien en schreeuwen om personeel. Maar de toekomst is ongewis, waarschuwt Van de Velde. ,,Er hangt nog steeds de schaduw van een nieuwe corona-uitbraak in het najaar. Dat lijken mensen nu wel vergeten.’’

Maar ook de korte termijn geeft al veel onzekerheid over de sterkte van de economie. De oorlog in Oekraïne zorgt voor hoge inflatie. ,,En vergeet de schade door de lockdowns in China niet’’, waarschuwt Van de Velde. De hoge inflatie dwingt centrale banken de rente te verhogen. De vrees is dat de hogere rente tot een economische recessie zal leiden. Als dat gebeurt zullen bedrijven dwars voor loonsverhogingen gaan liggen.

