Luier-ondernemer Jeffrey sluit in Dragons’ Den superdeal: ‘Kreeg advies voorraad te verdubbelen’

Jeffrey Scholten van HappyBear Diapers kon zijn geluk niet op na zijn deelname aan Dragons’ Den . In aflevering 3, eerder vanavond uitgezonden op NPO 1, wist hij Shawn Harris te overtuigen om flink in zijn bedrijf voor wasbare luiers te investeren.

Dragons’ Den-investeerder Michel Perridon noemde het bod van Shawn Harris een ‘no brainer’ en zijn collega Pieter Schoen adviseerde deelnemer Jeffrey om haar een dikke kus te geven. De ondernemer in wasbare luiers kwam naar de studio voor 250.000 euro tegen een bedrijfsaandeel van 10 procent. Harris wilde het dubbele aantal aandelen, maar zette daar 400.000 euro tegenover. Die kus kwam er niet, de deal daarentegen wel degelijk.

Dat Harris het ziet zitten in Scholtens duurzame luiers blijkt wel uit het feit dat ze hem een week voor de uitzending op WNL nog benaderde met het advies om zijn voorraad zo snel mogelijk te vergroten. Indien nodig wilde ze het inkoopbedrag zelfs wel voorschieten.

Resellers voor de deur

,,Hoewel de deal met Shawn nog niet rond is, spreekt daar natuurlijk een hoop vertrouwen uit”, vertelt de ontwikkelaar van HappyBear Diapers anderhalve maand na zijn optreden voor de vijf Dragons. ,,We hebben geen geld van haar geleend, maar wel ruim ingekocht bij onze producenten in China. Ik las het interview met oud-deelnemer Julian Jagtenberg waarin hij zei dat de verkoop van zijn slaaprobot na de uitzending van Dragons’ Den door het dak ging. Alles raakte uitverkocht en daar willen we op voorbereid zijn.”

Het kunnen vergroten van de voorraad wasbare luiers was één van de redenen om mee te doen aan Dragons’ Den. Resellers uit binnen- en buitenland stonden al voor de deur van de start-up met de wens om het duurzame product ook te verkopen. Waar de ondernemer uit Hengelo er voorheen de middelen niet voor had, zal hij door de inbreng van Harris op korte termijn wél zaken kunnen doen.

,,Mijn compagnon en ik zijn blij dat Shawn onze investeerder is geworden. Van de twee ondernemers achter Volta Energy weet ik bijvoorbeeld dat ze hoogstpersoonlijk langskwam om de deal rond te maken, terwijl de andere Dragons een vertegenwoordiger langs stuurden. Daarnaast heeft Shawn de mannen ook nog eens goed begeleid in het vervolgtraject. Dat getuigt van betrokkenheid, die wij inmiddels ook al hebben ervaren.”

Lokale productie

Waar de eigenaar van babyspeciaalzaak Kidzstore het grootste deel van de 400.000 euro in extra voorraad zal steken, moet de lokale productie eveneens verder worden uitgerold. Ook zal er flink worden geïnvesteerd in marketing; een aspect waar Dragon Pieter Schoen tijdens de uitzending ook al over begon. Team HappyBear Diapers deed het voorheen met bescheiden externe hulp en besteedde er vorig jaar tussen de 20.000 en 40.000 euro aan. ‘Dat is niks’, zoals Schoen direct na de pitch al opmerkte. Het is nu dan ook de bedoeling om een marketeer aan te nemen. Eentje waarmee grote campagnes worden gedraaid en organische groei kan worden bewerkstelligd. De HappyBear Diapers moeten over een jaar in de winkels van Prenatal liggen, zo luidt de ambitie.

Gedurende het interview hamert Scholten er meerdere malen op dat het hij imago van zijn wasbare luiers wil oppoetsen. ,,Het wordt nog te vaak als iets ouderwets gezien. Als een doek met veiligheidsspeld die alleen boomknuffelaars voor hun kinderen kopen. Dat klopt niet. En dat beeld past ook helemaal niet in de tijd waarin we nu leven. Duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Een gemiddeld kind heeft 6000 tot 7000 luiers nodig voordat het zindelijk is en al die luiers bij elkaar vormen 8 tot 10 procent van het afval in Nederland. Met onze wasbare luiers maken we een verschil.”

Nattigheid

Het klimaat is niet het enige dat baat heeft bij dit product. Kinderen worden volgens Scholten namelijk ook eerder zindelijk. De moderne wegwerpluier biedt het kind over langere tijd een droog gevoel. Fijn voor de kleine, maar nattigheid geeft een onprettig gevoel dat er naar verloop van tijd voor zorgt dat het kind al vóór de boodschap signalen afgeeft. Scholten: ,,Ik las in een onderzoek dat alle kinderen in de jaren 70 al vóór hun derde levensjaar zindelijk waren. Tegenwoordig is dat nog niet eens de helft. En ja, twee van mijn eigen drie kinderen zaten door het gebruik van de wasbare luier ook al op het potje toen ze nog geen 3 jaar oud waren.”

Zoals investeerder Nikkie Plessen in aanloop naar het nieuwe seizoen van Dragons’ Den al aangaf, zorgt de huidige crisis voor situaties die we niet kennen. Het zou volgens haar ten goede komen aan de kwaliteit van producten en diensten waarmee deelnemers naar het programma komen. Scholten bewijst haar gelijk. Sterker nog, zijn wasbare luiers bleken al bij het uitbreken van de crisis een hot item. ,,De luiers waren net zo gewild als wc-papier. Iedereen ging ze hamsteren. We hadden zelfs een wachtlijst. De maanden maart tot en met mei waren één groot gekkenhuis: onze omzet is acht keer over de kop gegaan.”

Met de hulp van Harris kan daar nu een passend vervolg aan worden gegeven. ,,We hebben het vorige week tijdens ons eerste gesprek al gehad over de manier waarop we haar investering, kennis en kunde willen inzetten. Daar kon Shawn zich gelukkig goed in vinden. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat deze deal gaat rondkomen. Hopelijk kunnen we begin april onze handtekeningen onder een overeenkomst zetten.”

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.