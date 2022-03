Maakt een bedrijf zich schuldig aan criminele activiteiten? KYC-analist Musab zoekt het uit

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een fieldservice-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Musab Celil (32), KYC-analist bij Ebury in Amsterdam.

Hebben vrienden een idee wat je doet als je vertelt dat je een KYC-analist bent?

,,Meestal snappen ze het niet. Maar als ik vertel dat KYC staat voor know your customer, ‘ken je klant’, dan hebben ze vaak wel een vermoeden wat ik doe. Al moet ik het altijd wel even uitleggen. Je hoort het niet zo veel.’’

Want wat doe je precies?

,,Ebury is een internationaal fintech-bedrijf dat organisaties ondersteunt met hun internationale betalingen, afdekken van valutarisico en handelsfinanciering. Als KYC-analist onderzoek ik bedrijven die klant willen worden om te voorkomen dat er sprake is van enige vorm van criminaliteit, zoals witwassen, terrorismefinanciering, omkoping en corruptie, fraude en belastingontduiking.’’

Hoe doe je dat?

,,Door gericht vragen te stellen en informatie te controleren. Ik moet precies weten met wie we mogelijk in zee gaan. Dus doe ik ook een identificatie- en verificatiecheck. Daarnaast wil ik ook meer weten over de herkomst van het vermogen. Daarvoor vraag ik naar jaarcijfers, jaarstroken en cv’s. We gebruiken daar tools voor om de controles makkelijker te maken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe lang ben je met zo’n check bezig?

,,Dat verschilt heel erg. Als ik te maken heb met een eenmanszaak ben ik snel klaar. Maar gaat het om een groter bedrijf en is de informatie die ik kreeg niet heel uitgebreid dan kan het zo een dag duren. Het hangt ervan af hoe complex de structuur is van het bedrijf.’’

Je hebt veel informatie en documenten nodig van klanten. Geeft iedereen die zomaar?

,,Je hebt mensen die terughoudend zijn en het liefst niet alle informatie delen. Niet zozeer vanwege criminele activiteiten, maar omdat ze het niet zo prettig vinden. Maar ik heb het toch nodig. Dus ik probeer altijd aan te geven wat onze belangen zijn en waarom het juist goed is om het te delen.’’

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

,,Ik ben meestal bezig met de dossiers van klanten met wie ik op dat moment te maken heb. Dat is vaak een combinatie van onderzoek doen en vergaderen. Ik heb direct contact met de klanten, maar ik heb ook de mogelijkheid om langs te gaan om te kijken hoe het eruit ziet. Voor mij is het hoogtepunt als ik een dossier kan doorzetten. Dan is het onderzoek afgerond en kan de klant door.’’

Quote Het werk varieert heel erg. De dingen die je doet zijn vaak hetzelfde, maar je hebt steeds te maken met een andere klant en andere risico’s Musab Celil

Wat is het leukste aan je werk?

,,Het werk varieert heel erg. De dingen die je doet zijn vaak hetzelfde, maar je hebt steeds te maken met een andere klant en andere risico’s. De ene klant is heel transparant en bij een ander moet je wat meer moeite doen. Ik had laatst een klant die producten verkoopt in Pakistan. Dan doe je extra goed onderzoek aangezien het een highrisk-land is. We willen voorkomen dat we bijvoorbeeld bedrijven faciliteren in het produceren van wapens.’’

En wat is minder leuk?

,,Het kan soms lang duren voor je dossiers hebt afgerond. Soms ben ik er langer mee bezig dan ik wil. Dat is niet per se minder leuk, maar mijn vrouw en dochter vinden dat minder prettig.’’

Hoe zie je de toekomst voor je? Wil je dit werk blijven doen tot je pensioen?

,,Ik wil niet eens tot aan mijn pensioen werken. Dat ambieer ik echt niet. Ik vind mijn werk wel superleuk om te doen. Ik duik in dossiers en moet dingen analyseren. Ik zie mezelf hier ook verder groeien. Daar krijg ik ook de mogelijkheden voor. Dat is ook de voornaamste reden dat ik hier ben gaan werken. Maar hoelang ik dit blijf doen, durf ik niet te zeggen.’’

Werk met ‘Know your customer’



De collega worden van Musab? Alle vacatures bij Ebury (wereldwijd) vind je hier.



Of zoek bij Nationale Vacaturebank naar functies binnen KYC in jouw regio.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.