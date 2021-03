Maatregel-moe: ‘Je kunt nu eenmaal niet maandenlang ‘eventjes’ doorbijten’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de rek is eruit.

Je hoort het steeds vaker: ,,De rek is eruit!’’ Het wordt geroepen aan talkshowtafels, in kranten en in de Tweede Kamer. En hoe harder het geroepen wordt, hoe meer mensen het ook gaan geloven. De rek is eruit, ze hebben het op televisie gezegd!

Ik heb mijn bedenkingen bij de uitdrukking. Wáár is de rek dan precies uit? Mensen zijn toch geen elastiekjes? De metafoor doet denken dat er een collectief punt komt, waarop de maatregelen niet meer vol zijn te houden. Blijkbaar is er een moment waarop de flexibiliteit is verbruikt en het elastiek niet meer terugspringt.

In werkelijkheid bestaat zo’n punt natuurlijk niet. In de echte wereld hebben we allemaal op een ándere manier te kampen met het virus en de maatregelen. Sommigen liggen er al een tijdje uit omdat ze overbelast zijn, anderen vinden het vervelend maar trekken het nog wel, en wéér anderen hebben er eigenlijk weinig last van in hun doen en laten. Als je dan toch moet denken in elastiekjes, stel je dan zeventien miljoen elastiekjes voor van verschillende formaten.

Ergerlijk

Wat we wél weten, is dat perspectief de rekbaarheid ten goede komt. Je kunt nu eenmaal meer ellende aan wanneer je weet wanneer je er ook weer kláár mee zult zijn. Wat dat betreft is het ergerlijk dat we al maanden met een kluitje het riet in worden gestuurd. ,,Over een paar maanden, misschien, als het een beetje mee zit met de vaccinaties! Nog éventjes doorbijten’’, zegt men dan. Maar je kunt nu eenmaal niet máándenlang ‘eventjes’ doorbijten.

Quote Gaat je fitheid achteruit, dan vermindert ook je mentale flexibili­teit Thijs Launspach

De rek gaat er natuurlijk nóg makkelijker uit als de joggingbroek eigenlijk te klein is, en die kans is momenteel aanzienlijk. Uit onderzoek van de NOC*NSF bleek vorige week dat Nederlanders sinds de lockdown minder sporten en ongezonder eten. Wanneer de sportclubs dicht zijn, is het nu eenmaal makkelijker om op de bank te gaan zitten met een zak borrelnootjes. Maar dat is dan weer funest voor de gezondheid: 51 procent geeft aan fysiek minder fit te zijn.

Hoe beter je in je lijf zit, hoe gezonder je ook mentaal bent. Gaat je fitheid achteruit, dan vermindert ook je mentale flexibiliteit. Natuurlijk, we hebben te wachten op een vaccin, daar hebben we zelf geen invloed op. Maar je kunt wel degelijk zelf iets doen tegen het virus, en dat is investeren in je weerstand en mentale en fysieke fitheid. Dus hop, de lentelucht in, bewegen met de zon op je neus. Dat is de beste manier om te zorgen dat de rek er weer ín komt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

