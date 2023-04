Makkelijker nieuwe dingen aanleren? Train je ‘lefspier’

De trainer op mijn sportschool vraagt me wel eens na een zware krachtoefening waar ik dat in mijn lichaam voel. Hij wil weten of ik wel de juiste spieren inzet voor een dead lift of back squat. Vaak grap ik dan: ‘in mijn hersenen’. Want laten we eerlijk zijn: spieren opbouwen is voornamelijk een kwestie van leren omgaan met dat stemmetje in je hoofd. Dat bij het minste geringste al begint te gillen: ‘Dit voelt niet fijn, dit kan ik niet, stoppen!’

Toch snappen we allemaal dat je daar niet te hard naar moet luisteren. Je grenzen opzoeken en een beetje spierpijn op de korte termijn helpt om op de lange termijn fysiek sterker te worden.

Bij mentale uitdagingen werkt dat eigenlijk net zo, ontdekten Amerikaanse onderzoekers van Cornell University en Chicago University vorig jaar. Ook wanneer je een cursus gaat doen, een nieuwe taak oppakt of van baan verandert ervaar je in eerste instantie ongemak. Groeien is nou eenmaal niet comfortabel. Maar vaak denken we al bij lichte spanning of stress dat we te veel op hooi op onze vork hebben genomen. Intuïtief gaan we daardoor dit soort situaties uit de weg.

De onderzoekers vroegen zich af of het zou helpen als je mensen zou vertellen dat ongemak opzoeken positief is, en betekent dat je aan het leren bent. Ze vroegen mensen mee te doen aan een improvisatieles. Tijdens de oefening ‘give focus’ mochten ze bewegingen uitvoeren terwijl de rest van het klasje stilstond en vervolgens de beurt doorgeven aan een ander.

Niet langer een hindernis, maar iets positiefs

De deelnemers die hadden gehoord dat het goed was om ongemak op te zoeken durfden veel wildere bewegingen te maken dan mensen die de opdracht hadden meegekregen om wat te leren tijdens de les. Die liepen maar een beetje rond. Voor de mensen die ongemak omarmden was dit gevoel niet langer een hindernis, maar iets positiefs.

Om ongemak te leren verdragen hoef je niet naar de sportschool. Je kan deze lefspier overal trainen. Door praatjes aan te knopen met onbekenden, eten te proberen dat je nog niet kent of je mening te geven in een vergadering. Kies dingen die je heel graag wil doen, maar nog nooit gedurfd hebt en neem een klein dapper stapje in die richting.

