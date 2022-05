Man ‘kaal’ noemen op werkvloer is volgens Britse rechtbank seksuele intimidatie

De Britse elektricien Tony Finn vocht zijn ontslag aan. Finn had in juli 2019 een heftige discussie met zijn baas Jamie King. Die laatste had de elektricien tijdens de ruzie een ‘kale k*t’ (‘bald cunt’) genoemd en had hem eveneens bedreigd. Finn schreef vervolgens een boze brief aan zijn baas. Hij werd in mei 2021 ontslagen. De elektricien werkte 24 jaar voor het bedrijf in West Yorkshire.