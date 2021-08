Manisha (22) jaagt dromen na ondanks moeilijke jeugd en behaalt MBO-diploma

Dat je ondanks een moeilijke jeugd grote dingen kan bereiken, bewijst Manisha (22) uit Den Haag. Vanwege een moeilijke thuissituatie werd ze uit huis geplaatst en ging ze op jonge leeftijd begeleid wonen. Toch stopt Manisha niet met dromen en wil ze tot het uiterste gaan. De eerste stap is gezet: na hard knokken heeft ze haar mbo-diploma binnen. En ze is nog lang niet klaar.

Dat Manisha (22) geen makkelijke jeugd heeft gehad, is een understatement. De jonge Haagse werd op dertienjarige leeftijd uit huis geplaatst, vanwege een niet al te beste relatie met haar ouders. ,,Ik heb op jonge leeftijd best veel meegemaakt met mijn vader, maar ik kon daar thuis niet goed over praten. Ik kon niet echt mezelf zijn”, vertelt Manisha.



Het gezin van Manisha staat dan ook op de radar van Jeugdzorg. Na verschillende gesprekken werd haar aangeraden om te praten met een psycholoog. ,,Eerst vond ik dat idee maar niks”, vertelt ze. ,,Maar na een aantal maanden heb ik toch maar besloten om te gaan. Ik vond het in het begin spannend, maar kon daar al snel over mijn gevoelens praten. Dat was wel prettig.”



,,Maar, dat liet mij ook realiseren hoe moeilijk ik het vind om mij thuis kwetsbaar op te stellen”, gaat ze verder. ,,En dat vond ik lastig en frustrerend. Ik voelde me steeds minder goed gehoord. Ik ging ook nog eens puberen en kreeg steeds meer ruzie met mijn moeder. Toen dit uit de hand liep, heb ik de psycholoog verteld dat ik het thuis niet meer aankon. Ik wilde weg. Mijn moeder heb ik het nooit kwalijk genomen, want ze deed altijd heel erg haar best. Het lukte gewoon niet meer.”

Quote Het maakt niet uit hoe lang het duurt, uiteinde­lijk zal je bereiken wat je wil Manisha

Begeleid wonen

Vanaf dat moment ging Manisha begeleid wonen. In eerste instantie in een logeerhuis, waar ze het al snel fijner vond dan thuis. ,,Ik had het niet verwacht, maar ik kon het erg goed vinden met mijn begeleiders en voelde me meer gehoord. Maar het was ook onwijs moeilijk. Ik hoefde niet zelf te koken, maar andere dingen, zoals kleren kopen, moest ik wél zelf doen. Dat is iets wat ik nog niet eerder zelf gedaan had.”

Hierdoor was Manisha met veel dingen tegelijk bezig en begon school eronder te lijden. ,,Ik bleef zitten in de eerste en tweede klas van de middelbare school. Ik was inmiddels zestien en op school raadden ze me aan om een mbo-opleiding op niveau 1 te doen. De middelbare school lukte niet.”

School

Op dat mbo-niveau voelde Manisha zich niet helemaal thuis. Maar met wat geluk kon ze snel door naar niveau 2. Daar volgde ze de opleiding Secretarieel, om zo makkelijker door te stromen naar haar droomopleiding: Social Work. ,,Dit was niet altijd makkelijk, aangezien ik een opleiding deed die ik niet echt leuk vond. Ik moest mijn discipline houden en gemotiveerd proberen te blijven. Uiteindelijk is het gelukt!”

Een plek waar Manisha nu al mensen helpt, is Stichting Everyday People. Manisha kwam een tijdje geleden in contact met de oprichter van de stichting, waar ze tegenwoordig projectcoördinator is. De stichting helpt onder andere daklozen, kansarme kinderen en eenzame ouderen. Ook hier zijn ze enorm trots op Manisha en delen ze dit op LinkedIn:

Voldoening

Manisha haalt tegenwoordig erg veel voldoening uit haar werk bij Stichting Everyday People en kan ondanks haar moeilijke jeugd, met een kleine omweg, doen waar ze blij van wordt. ,,Ik wil graag meegeven dat je altijd in jezelf moet blijven geloven en door moet zetten. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, uiteindelijk zal je bereiken wat je wil. Denk aan je eigen ontwikkeling en durf te bloeien én groeien.”

Na de zomervakantie zal Manisha na jarenlang hard werken beginnen met haar droomopleiding Social Work. Ze weet nu al erg goed wat ze daarmee wil bereiken. ,,Ik zou heel graag een opvanghuis starten. Op die manier kan ik kinderen helpen in dezelfde situatie. Dat zou ik echt super vinden.”

