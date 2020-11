Mantelzorg en werk nog lastiger te combineren in coronatijd: ‘Wat als je zelf ziek wordt?’

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben de zorg voor een zieke naaste op zich genomen. Een uitdaging op zich, maar zeker in combinatie met een baan en al helemaal in coronatijd. Vandaag, op de Dag van de Mantelzorg, vraagt stichting MantelzorgNL daarom meer aandacht voor werkenden die worstelen om alle ballen in de lucht te houden.

Petrick Slagter (49) wist niet zeker of hij wel met zijn volledige naam in het artikel wilde staan. ,,Ik wil niet dat iedereen me ziet als ‘de mantelzorger’. Op mijn werk wil ik gewoon mezelf kunnen zijn.” Slagter werkt als baliemedewerker bij mechanisatiebedrijf GroeNoord en zorgt thuis voor zijn ernstig zieke vrouw. ,,Ze heeft een complex ziektebeeld met verschillende aandoeningen zoals COPD en functieverlies vanaf haar navel.”

Combinatie

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers: mensen die naast hun dagelijkse bezigheden de zorg voor een naaste op zich hebben genomen. Daarvan combineert ruim 20 procent mantelzorg met een baan, blijkt uit een nieuwe analyse van Werk&Mantelzorg, een initiatief van MantelzorgNL en netwerkorganisatie Qidos. Hiervoor zijn onderzoeksresultaten van de afgelopen vijf jaar bekeken, verzameld onder bijna 25.000 werkende respondenten, waarvan 5321 mantelzorgers.

‘s Ochtends mag Slagter van zijn werkgever wat later beginnen zodat hij zijn vrouw kan helpen met douchen, aankleden, ontbijten en haar medicatie. ,,Ik heb hiervoor mijn atv-dagen ingeleverd. Ik begin wat later en werk elke dag tot half 6 zodat ik eten voor haar kan maken. Op woensdagen heb ik mijn zorgdag. En als ik een keer naar het ziekenhuis moet met mijn vrouw, kan dat gewoon.”

Volledig scherm Liesbeth Hoogendijk, directeur MantelzorgNL. © MantelzorgNL Zoals bij Slagter op de werkplek gaat het niet overal, constateert Werk&Mantelzorg. De combinatie werk en zorg levert bij 16 procent van de mantelzorgers grote problemen op. ,,Bij de meeste mantelzorgers gaat het goed. Dat zijn meestal de werknemers die een paar uur per week kwijt zijn aan de zorgtaken. Maar degenen die heel veel uur besteden aan zorg, komen in de knel”, zegt Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL.

Lastiger

Voor Slagter is mantelzorgen inmiddels onderdeel van zijn leven geworden. Zijn vrouw is al ziek sinds ze elkaar bijna dertig jaar geleden leerden kennen. ,,Zorgen voelt voor mij niet als last, ik ben er langzaam in gegroeid. Maar het wordt wel steeds lastiger omdat mijn vrouw achteruitgaat. Ik heb steeds minder tijd voor mezelf. Lange ritten op de racefiets moet ik nu laten, net als motortours met vrienden. Daar baal ik soms wel van.”

Daarom is Slagter extra blij dat hij zijn zorgtaken nog kan combineren met zijn werk. ,,Hier vind ik ontspanning. Ik ben blij dat ik bijna elke dag nog naar kantoor kan.” Maar toen kwam corona. Sindsdien is Slagter erg bang om het virus mee naar huis te nemen. Vanwege de longproblemen van zijn vrouw is dat ontzettend gevaarlijk. Thuiswerken was voor Slagter lastig omdat hij achter de balie staat.

Zijn werkgever kwam hem tegemoet. ,,We hebben taken geswitcht, zodat Slagter op afstand andere dingen kon gaan doen. Bij hem thuis hebben we toen een fijne werkplek ingericht. Iedereen wilde helpen, dat was zo fijn”, zegt Anita Dalmolen, P&O-manager bij GroeNoord.

Coronabeperkingen

De coronacrisis maakt het mantelzorgers niet gemakkelijker, ziet Werk&Mantelzorg-directeur Hoogendijk. ,,We krijgen heel veel vragen binnen van mantelzorgers die een beroep hebben waarin ze makkelijker besmet kunnen raken. Ze vragen zich af hoe het verder moet als ze zelf ziek worden.” Mantelzorger Slagter vindt het vooral fijn dat hij naar de werkplek kan, maar ook voor hem blijft het spannend. ,,Door mijn baliefunctie heb ik direct contact met klanten. Gelukkig hebben we de nodige maatregelen getroffen zoals spatschermen, mondkapjes en desinfectiemiddelen.”

Een andere groep mantelzorgers kampt volgens Hoogendijk met praktische problemen door de coronabeperkingen. ,,De thuiszorg is afgeschaald en een kind met een handicap kon hierdoor bijvoorbeeld niet naar de dagbesteding. Ouders die ook nog moeten werken, zijn bang dat ze het niet redden.”

Hogere werkdruk

Volgens onderzoek van het CNV onder 750 mantelzorgers, uitgevoerd door Maurice de Hond, heeft een op de drie werkende mantelzorgers het moeilijk door de coronacrisis. De helft ervaart een hogere werkdruk en bijna een derde zit tegen een burn-out aan. Van de mantelzorgers die niet thuis kunnen werken, ervaart 64 procent een hogere werkdruk. Bijna 20 procent van de respondenten uit het CNV-onderzoek geeft aan sinds de coronacrisis minder begrip te krijgen van de werkgever en minder verlof om de zorgtaken te kunnen blijven doen.

Werk&Mantelzorg ziet daarbij nog een complicerende factor: bijna de helft van de mantelzorgers heeft zijn of haar leidinggevende niet ingelicht over de zorgtaken en praat er niet over met directe collega’s. Hoogendijk: ,,Veel mantelzorgers vertellen het niet omdat ze het te privé vinden, geen zin hebben in bemoeienis of bang zijn om carrièrekansen mis te lopen. Maken we het onderwerp bespreekbaar, dan is het voor de mantelzorger makkelijker om wat vaker te zeggen: ‘Ik stop vandaag een uurtje eerder en haal het later in’.”

Ziekteverzuim

Het bedrijf van Petrick Slagter doet er in ieder geval alles aan om de mantelzorgers gewoon aan het werk te houden. ,,Hun sociale werkleven moet gewoon door kunnen gaan. Daarnaast wil je kundige collega’s zoals Slagter behouden, je wil niet dat ze uitvallen of vertrekken”, aldus P&O-manager Dalmolen.

Maar nu het steeds wat minder gaat met zijn vrouw, is het voor mantelzorger Slagter moeilijker om zijn hoofd bij het werk te houden. ,,Ik merk dat ik minder geconcentreerd ben, vermoeider. Gelukkig heeft onze P&O-manager een goed luisterend oor en helpt ze me waar ze kan. Dat voelt echt als een lot uit de loterij. Ik hoor namelijk ook verhalen van bedrijven waar niets mogelijk is.”

Luisterend oor

De overheidscampagne ‘Deel je zorg’ spoort mantelzorgers aan om hun zorgen te delen en om hulp te vragen als dat nodig is. Ben jij mantelzorger en heb je behoefte aan persoonlijk advies of een luisterend oor? Dan kun je direct bellen of whatsappen met de Mantelzorglijn op 030 - 760 60 55. Of kijk op www.mantelzorg.nl.

Als mantelzorger kun je niet altijd aan de coronaregels in winkels voldoen, met negatieve reacties tot gevolg. John van der Zwaan uit Middelburg bedacht daarom een speciale button:

