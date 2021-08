Marten (32) begint in coronatijd als docent: ‘Dat ik een hele klas voor me mag hebben, is een cadeau’

Even over een schouder hangen en een leerling een paar muisklikken op weg helpen is er voor Marten Postma (32) nog niet bij. Maandag begint hij als docent informatica op het Corderius College in Amersfoort. ,,Het is een uitdaging”, geeft Postma toe, die vorig jaar al een aantal maanden meeliep op de school. ,,Via Microsoft Teams heb ik nu al wel ervaring om een leerling ergens doorheen te loodsen met woorden. Je hebt snel de neiging om zelf even mee te typen, maar het is leuk om te observeren dat als een leerling het zelf doet, hij er ook meer van leert.”