Marvin (60) was als reservist in Irak: ‘Wat ik afschiet, ontploft niet, maar kan de vijand wel pijn doen’

Als reservist - Kuipers heeft een eigen marketingbureau - wordt hij door Defensie ingehuurd vanwege zijn vakkennis. ,,IS verslaan kan ik niet. Maar de Irakese troepen willen graag praten met de mensen in door IS bedreigde gebieden en daar kan ik wel bij helpen. Ik dien als reservist bij het militair onderdeel dat gespecialiseerd is in het leggen van dit soort belangrijke contacten”, zegt Kuipers.