Medewerkers met niet-kantoorbaan maken fors minder uren: ‘Flexwerkers hardst geraakt’

Door corona is thuiswerken het advies, maar in veel sectoren is dat niet mogelijk. Door de eerste en tweede lockdown is er flink gekort in het aantal uren voor deze medewerkers. Eind 2020 daalde het totale aantal gewerkte uren in niet-kantoorbanen met bijna 35 procent vergeleken met augustus.

Dat blijkt uit data van Dyflexis, een bedrijf dat soft- en hardware maakt voor personeelsplanning en urenregistratie. Zij bekeken hoeveel uren Nederlanders hebben gewerkt van 30 augustus 2020 tot 9 januari 2021 in vijf branches: de retail & e-commerce, horeca, productie & warehousing, zorg & welzijn en recreatie. In totaal zijn zo’n 3000 organisaties meegenomen in het onderzoek, met 200.000 medewerkers.

Recreatie

De uren liepen het meest terug in de recreatiebranche, zegt Thomas van de Ende, medeoprichter en directeur van Dyflexis. ,,Hierin zitten bijvoorbeeld bioscopen, musea, pretparken en vakantieparken.’’ Eind december werd in deze sector in niet-kantoorfuncties ruim 70 procent minder uren gedraaid dan eind augustus. Daarna volgt de horeca: sinds eind augustus zijn daar geleidelijk steeds minder uren gemaakt. Eind december is de helft minder uren gewerkt dan na de zomervakantie.

Uitzondering

Van de Ende: ,,De branches waar juist méér uren zijn gedraaid zijn niet verrassend. De toename in de zorg is logisch, maar ook e-commerce, en productie en warehousing hebben een fantastisch kwartaal door webshops.’’

Het totaal aantal gewerkte uren over al deze branches samen komt uit op een derde minder dan eind augustus. Van 3 tot en met 9 januari 2021 trok het iets bij, maar werd er nog steeds een kwart minder uren gemaakt dan na de zomer.

Contract

Het soort contract heeft invloed op hoeveel uren medewerkers gemiddeld moesten inleveren. Medewerkers met flexibele contracten, zoals een nulurencontract, en studenten en stagiairs werden het hardst geraakt. Zij zagen het aantal gewerkte uren met bijna 37 procent dalen. In de eerste week na de kerstvakantie was dat zelfs meer dan 42 procent.

Van de Ende: ,,Het vaste personeel zetten veel bedrijven als eerst in, dat kost namelijk niks extra’s. De variabele contracten en studenten moesten de meeste uren inleveren. Hun nulurencontracten zijn niet per se opgezegd, maar de medewerkers worden gewoon niet opgeroepen.’’

De enige uitzondering is opnieuw productie en warehousing. Daar zijn juist meer externe medewerkers via payrollbedrijven, uitzendbureaus of zzp’ers ingeroosterd in december dan in augustus.

Tijdens de eerste lockdown in maart keek Dyflexis ook al naar de getallen. ,,Toen was de daling scherper, vooral in de horeca. De recreatiebranche bleef iets meer buiten beschouwing. Sinds de tweede lockdown zien we daar nu hetzelfde verloop.’’

