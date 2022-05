Menno (43) lost samen met politie moordzaken op: ‘Voelt goed om bij te dragen aan een veiliger land’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Menno Hoekstra (43), officier van justitie bij het Openbaar Ministerie, parket Oost-Nederland.

Wat doe je precies?

,,Als officier van justitie houd ik me samen met de politie bezig met het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Mijn focus is High Impact Crimes (HIC). Je moet dan denken aan delicten zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Ook doe ik moordzaken en drugshandelzaken. Ik geef leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie. Als we genoeg bewijs hebben verzameld in dat soort zaken brengen we een verdachte voor de rechter. In de rechtszaal treed ik dan op als openbaar aanklager.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,Ik studeerde rechten in Groningen en na mijn studie startte ik in de commerciële advocatuur. Het was leuk werk, maar ik wilde meer maatschappelijk relevant bezig zijn en vond de baan van officier van justitie daar goed bij passen. Inmiddels doe ik dit werk al zo’n zes jaar.”

En, bevalt het?

,,Enorm. Het voelt voor mij heel goed om bij te dragen aan een rechtvaardiger en veiliger Nederland.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is het leukst?

,,De onvoorspelbaarheid. Samen met politie en collega’s ben ik voortdurend bezig om verdachten op te sporen en voor de rechter te brengen. Hoe dat verloopt, is nooit te voorspellen. Het geeft mij uiteraard veel voldoening als een zaak wordt opgelost, dat de tijd en energie die in een zaak is gestoken door de politie en het Openbaar Ministerie zich uiteindelijk uitbetaalt. Dan heb ik een ‘tsjakka’-moment.”

Heb je een voorkeur voor bepaalde zaken?

,,Eigenlijk niet. Iedere vorm van criminaliteit heeft impact op de directe slachtoffers en de maatschappij. Een moord is heel ernstig en heeft veel impact, maar impact is er ook bij grootschalige oplichters die voornamelijk oudere slachtoffers tot prooi maken.”

Wat is minder leuk aan je werk?

,,Het is soms een uitdaging om werk en privé in balans te houden. Ik werk vaak onregelmatig en moet flexibel zijn. Soms heb ik de neiging om wat te lang door te werken, maar dat komt vooral omdat ik het zo leuk vind en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel heb.”

Quote Een moord is heel ernstig en heeft veel impact, maar impact is er ook bij grootscha­li­ge oplichters

Is je werk gevaarlijk?

,,Gelukkig heb ik het zelf nog nooit meegemaakt, maar het komt helaas zeker voor dat medewerkers van het Openbaar Ministerie te maken krijgen met bedreigingen en dergelijke.”

Welke skills zijn belangrijk?

,,Je moet strategisch en analytisch zijn. Je moet goed kunnen communiceren met onder anderen de politie, slachtoffers, rechters en ook advocaten. Inlevingsvermogen is essentieel. Je moet stevig in je schoenen staan. En op zitting moet je een bepaalde zekerheid uitstralen en in staat zijn om het verhaal goed over te brengen.”

Hoe doet jouw beroep het op een verjaardag?

,,Ik kan uiteraard vaak niet veel specifieks vertellen, zeker niet over nog lopende onderzoeken. Over het algemeen triggert het mensen wel. Niet voor niets zijn crime-series op televisie zo populair. De series zijn natuurlijk gedramatiseerd, maar je ziet wel paralellen. In het echt duurt het oplossen van een zaak vaak veel langer. Áls-ie al wordt opgelost. In een serie lossen de speurneuzen het altijd in een uurtje even op.”

Welke zaak is je het meeste bijgebleven?

,,De zaak van de dominee en de pianostemmer. De dominee is in haar kerk door de stemmer van de piano met een hamer op haar hoofd geslagen. Zij overleed bijna en hield daar heel ernstig letsel aan over. De verschillende slachtoffergesprekken die ik met de dominee en haar partner heb gehad hebben veel indruk op mij gemaakt. Ondanks alles dat haar was aangedaan, bleef ze in de kern dominee en kon ze in zekere zin begrip en barmhartigheid opbrengen voor de verdachte. Wat haar betreft hoefde de dader de cel niet in. Als hij maar geholpen zou worden voor zijn problemen.”

Werken als jurist



Heb jij een juridische studie afgerond en wil je graag als jurist aan de slag? Bij verschillende bedrijven staan vacatures open. Zo kun je uiteraard bij een advocatenkantoor aan het werk, maar ook bij een gemeente of een accountantsbureau. Bij Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.



Je kunt ook net als Menno aan de slag bij het Openbaar Ministerie. Hier vind je alle actuele vacatures.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.