Met deze hulpmiddelen voorkom je rug- en nekpijn bij het thuiswerken

Een desk riser, een bureauverhoger, is een opzetstuk waarmee je van elke tafel een statafel maakt. Zo kun je zittend en staand werken afwisselen. Ze kosten gemiddeld rond de 200 euro, maar dat is volgens Gerard Beukers, fysiotherapeut en arbodeskundige, een nuttige uitgave om gezond te werken. ,,Als je de hele dag zit, ben je inactief. Zitten is qua energieverbruik vergelijkbaar met liggen. Ook als je zithouding helemaal ergonomisch verantwoord is. Het is beter om dynamisch te werken. Te bewegen dus.”