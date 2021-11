Met een bul op zak droomde Sohaila van een toekomst in Afghanistan, nu is ze taxichauffeur

video Elf kittens tegelijk in de camera laten kijken? Huisdieren­fo­to­graaf Nynke lukt dat

Je huisdier fantastisch op de foto zetten. Wel eens geprobeerd? Bijna-zenuwinzinking nietwaar?! Niet voor Nynke van Holten (47). Zij slaagt er zonder al te veel moeite in om een heel elftal jonge Noorse boskatten op een rijtje te zetten én ze allemaal in de camera te laten kijken. Zeker personeelsleden, pardon eigenaren, van katten weten hoe vreselijk lastig dat is. ,,Andere mensen kunnen koken, dit is mijn talent.’’

28 november