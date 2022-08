Michaëla (29) is buschauffeur: ‘Oudere mensen vinden het vaak knap dat ik dit werk doe’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Michaëla Geerdsema (29) is buschauffeur bij Connexxion en rijdt in Gelderland.

Hoe ben je buschauffeur geworden?

,,Mijn vader is buschauffeur en ik mocht vroeger vaak middagen met hem mee. Van jongs af aan heb ik dus kunnen zien hoe leuk het is om op de bus te rijden. Voor ik bij Connexxion begon, was ik fulltime zelfstandig grafisch ontwerper. Maar ik zat veel alleen thuis. Ik was toe aan wat reuring en dacht erover om een kunstopleiding te gaan doen. Maar buschauffeur worden naast het maken van illustraties zag ik ook wel zitten. Toen ben ik voor de bus gegaan en ik heb er geen moment spijt van gehad. Mijn vader rijdt nog steeds, hij is erg trots op me.”

Heb je een speciale opleiding moeten doen?

,,Je moet een opleiding volgen met theorietoetsen en praktijkexamens. Als je alles in één keer haalt doe je er ongeveer vier maanden over. Daarnaast moet je ieder jaar een cursus doen die is gericht op veiligheid en nieuwe systemen als die er zijn. Maar die cursusdagen vind ik altijd interessant, ik houd ervan om nieuwe dingen te leren.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Eigenlijk vind ik alles leuk. Wat ik het fijnst vind is dat je kunt aangeven wanneer je wil werken. Daarnaast heb je best veel vrijheid, als je op de bus zit ben je een beetje eigen baas. Maar het is geen eenzaam werk, als ik klaar ben met een rit kom ik altijd veel gezellige collega’s tegen om een praatje mee te maken. Ook rijden er meestal leuke passagiers mee. Laatst bedankte een oudere dame me voor de fijne rit. Dat vind ik mooi.”

Je bent een vrouwelijke buschauffeur, kijken mensen daar wel eens van op?

,,Ik krijg dagelijks te horen: ‘Een vrouw achter het stuur, wat leuk’. Oudere mensen vinden het vaak knap van me dat ik dit werk doe. Vrouwen van mijn leeftijd vinden het ook heel leuk.”

Gaat het rijden nooit vervelen?

,,Veel mensen denken dat je als buschauffeur altijd op dezelfde buslijn zit. Maar ik rijd door heel Gelderland, dan moet ik weer naar Doetinchem, Apeldoorn of naar Nijmegen. De omgeving is hier prachtig. Ook maak ik regelmatig stadsritten. Iedere dag is het weer een verrassing waar je heen gaat. Ik denk dat veel mensen het als een simpele baan zien. Ik hoor weleens: ‘Als je niets kunt, kun je altijd nog buschauffeur worden’. Maar daarmee doe je het vak echt tekort. Ik ken genoeg collega’s die net als ik hoogopgeleid zijn, maar toch liever buschauffeur worden.”

Quote Je moet niet teveel gehecht zijn aan uitslapen, mijn vroegste dienst begint om 04.45 uur Michaëla Geerdsema

Is het werk dan echt alleen maar leuk?

,,Je moet niet teveel gehecht zijn aan uitslapen, mijn vroegste dienst begint om 04.45 uur. Maar wil je liever late diensten, dan valt daar ook altijd wel een mouw aan te passen. Wat soms vervelend is, is het rijden in de spits met ongeduldige weggebruikers. Maar dan denk ik: logisch, iedereen wil naar huis. Het beste wat je kunt doen is rustig blijven, dan komt alles goed.”

Er zijn ook bij de vervoersdiensten grote personeelstekorten, merk je daar veel van?

,,Het is flink aanpoten voor buschauffeurs, als ik zou willen kan ik iedere dag werken. Ook valt er wel eens een rit uit omdat ze niemand kunnen vinden. Het is gelukkig niet zo druk dat ik geen pauze meer kan nemen. Het komt weleens voor dat je ’m mist doordat je bijvoorbeeld in de file terecht ben gekomen. Maar dan kun je de centrale bellen en zoeken ze een moment waarop je de pauze kunt inhalen.”

Wil je dit werk nog lang blijven doen?

,,Als ik met de bus de garage uitrijdt richting het station, ben ik zo gelukkig. Ik zou dit werk graag tot mijn pensioen willen blijven doen. Ik was bang dat het op een gegeven moment saai zou worden, maar dat is het alles behalve. Dan is het weer rustig op de weg en vervolgens kom je een afzetting tegen en moet je door smalle straatjes manoeuvreren. Ik was deze zomer op vakantie in Kroatië met de camper, ik was blij dat ik mijn werk tenminste niet al te veel hoefde te missen.”

Buschauffeurs gezocht Ben jij buschauffeur of wil je net zoals Michaëla een carrièreswitch maken? Er is in Nederland een groot tekort aan buschauffeurs, dus vacatures genoeg. Vaak ook inclusief opleiding. En wil je wel een grote wagen besturen, maar liever niet op een lijndienst werken? Er zijn ook vacatures voor touringcarchauffeurs en mensen die willen werken voor leerlingenvervoer. Op Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

