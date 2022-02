Mijn werkgever weigert me vakantie te geven, mag dat?

Op deze druilerige dagen droom je vast wel eens over je vakantie naar de zon. Italië, Spanje, Australië? Misschien heb je al een reis geboekt, maar dat is geen garantie dat je ook op vakantie mag. Een werkgever mag je verzoek tot vrij namelijk weigeren. Arbeidsrechtadvocaten William Seijbel en Mitchell Bathoorn leggen uit hoe het zit.

In Nederland heb je als werknemer recht op vakantie. Dit is wettelijk vastgesteld en deze dagen mogen niet ingeruild worden voor extra salaris. ,,En dat is maar goed ook, want vakantie is goed voor je gezondheid. Je moet niet altijd met werk bezig zijn.’’, zegt William Seijbel, advocaat arbeidsrecht bij Hanze Advocaat.

Wie fulltime werkt heeft in Nederland in totaal twintig dagen vrij. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat een werknemer nog enkele extra vrije dagen krijgt, dit is dan bovenwettelijk verlof. ,,Het kan ook nog anders. In sommige sectoren ligt vast wanneer je deze vakantie moet opnemen, zoals in het onderwijs of in de bouwsector. Als dit niet het geval is, dan wordt de vakantie bepaald conform de wensen van de werknemer’’, vertelt Seijbel. Dit betekent dus dat de werknemer zelf mag kiezen wanneer hij vrij is.

En soms gaat dat ‘mis’, als bijvoorbeeld bijna al het personeel in augustus vrij neemt of dat toevallig twee mensen met dezelfde functie er tegelijkertijd op uit willen. De werkgever heeft hierom het recht om het vakantieverzoek af te wijzen. Seijbel: ,,Dit mag alleen bij zwaarwegende redenen of wanneer de verlofdagen op zijn. Hij moet een goed verhaal hebben.’’

Quote De werkgever mag je verplich­ten om te werken. Zelfs als je vakantie al maanden­lang vast staat. William Seijbel, AdvocaatArbeidsrecht

Afkeuren is de uitzondering

Bij zwaarwegende redenen moet je denken aan een personeelstekort dat ontstaat omdat jij weggaat of wanneer er te veel zieken zijn ,,Dan heeft je afwezigheid direct effect op het functioneren van het bedrijf. Dit mag de werkgever voorkomen. Hoe? Door het vakantieverzoek af te wijzen.”

Arbeidsrechtadvocaat Mitchell Bathoorn van BOS Advocaten legt uit dat het uitgangspunt van de werknemer altijd is om een vakantie goed te keuren. ,,Afkeuren is de uitzondering. Het komt niet vaak voor.”

Toch komt het ook voor dat de werkgever een vakantie afkeurt, nadat deze al in kannen en kruiken is. Seijbel: ,,Stel, er zijn opeens ontzettend veel zieken op de werkvloer, dan mag de werkgever je verplichten om te werken. Zelfs als je vakantie al maandenlang vast staat. Hier staat tegenover dat hij al je gemaakte kosten vergoedt, zoals je hotelovernachtingen, annuleringskosten en het vliegticket.”

Vakantie is nodig

Dit betekent trouwens niet dat de werkgever dit zomaar mag doen. Ook hier heeft hij zwaarwegende argumenten voor nodig. Seijbel: ,,Hij mag bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Ik vermoed dat het heel druk gaat worden, dus blijf jij maar hier’. Hij moet dit concreet kunnen aantonen.” En na een afkeuring moet de werknemer je zoveel mogelijk in staat stellen om het verlof op een ander moment op de te nemen. ,,Dit is het recht van de werknemer.”

Van dit recht mag je als werknemer altijd gebruiken maken. Er bestaat geen wettelijke termijn, waarop de vakanties uiterlijk opgegeven moeten worden, tenzij dit binnen het bedrijf anders is afgesproken. Je kan dus in januari alle vakanties voor het hele jaar inplannen, maar je kan ook in juni besluiten om in juli een paar weken weg te gaan. ,,In het laatste geval maak je het de werkgever wel makkelijker om de vakantie af te keuren. Hij moet tijd krijgen om vervanging voor je te regelen’’, aldus Seijbel.

Wie zwijgt stemt toe

De werkgever is trouwens zelf wel aan een limiet gebonden, vertelt Bathoorn. Als hij een schriftelijk verzoek krijgt tot verlof, dan heeft hij twee volle weken om hierop te reageren. Lukt dit niet? Dan staat de vakantie automatisch vast. Het is dus een geval van ‘wie zwijgt stemt toe.’ ,,De werkgever mag het verlof achteraf intrekken, maar dan moet hij opnieuw met zwaarwegende redenen komen.”

En de lat ligt hoog, vertelt Seijbel. ,,Het is voor een werkgever echt niet makkelijk om verlof af te wijzen.’’ De afwijzing komt vaker voor als het gaat om onbetaald verlof. ,,Dan heeft de werknemer het recht op vakantie al opgemaakt. De werkgever kan dan makkelijk nee zeggen. Vaak gaat het verlof na onderling overleg wel door, maar wettelijk gezien is de werkgever je niets verplicht.”

