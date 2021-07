Miljoenenproject voor werklozen stopt, Anthony (23) is alles kwijt: ‘Ik begon net in mezelf te geloven’

Mohammad vluchtte als tiener alleen voor de oorlog, nu runt hij zijn eigen kapsalon: ‘Ik heb er mijn tanden ingezet’

23 juni Mohammad Sharaf (23) ging naar de middelbare school en werkte als kapper in Syrië. Vlak voor hij achttien werd, vluchtte hij in zijn uppie weg van de allesvernietigende oorlog naar Nederland. Een beter leven tegemoet. Nu, vijf jaar later, heeft hij een eigen kapperszaak. ,,Ik heb gewoon mijn tanden er ingezet, ik geef niet op.”