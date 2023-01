Minder arbeidsongevallen in coronajaren, meeste ongevallen bij transport en logistiek

Het aantal arbeidsongevallen bleef in coronajaren onder het niveau van voor corona. De meeste ongevallen met verzuim vonden plaats in de transport en logistieke sector. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Voor de uitbraak van de coronapandemie lag het aandeel werknemers met een ongeval tijdens het werk tussen 3,0 en 3,4 procent. In 2020 daalde dit naar 2,5 procent, in 2021 steeg het licht naar 2,6 procent. Ook het aantal werknemers dat minstens één dag verzuimde door een arbeidsongeval was in 2021 met 1,3 procent nog altijd lager dan voor 2020.

Volgens het CBS kregen in 2021 196.000 werknemers te maken met een ongeval tijdens het werk. Dat leidde bij 100.000 werknemers tot één of meerdere dagen verzuim. De meeste ongevallen met verzuim vonden plaats onder werknemers in de transport en logistieke sector (2,8 procent). Ook bij werknemers met een technisch (2,5 procent) of agrarisch beroep (2,2 procent) lag dit percentage relatief hoog.

Lichamelijk zwaar werk

Het hogere ongevalspercentage onder werknemers in transportberoepen heeft er volgens het CBS mee te maken dat zij lichamelijk zwaar werk hebben. Ook werken ze relatief vaak in ploegendiensten en hebben ze minder te zeggen over de manier waarop ze werken. In technische beroepen, waaronder timmerlieden en productiemachinebedieners, hangt dit onder meer samen met lawaai in de werkomgeving en met het fysiek belastende werk, aldus het statistiekbureau.

Bijna een kwart van de werknemers die in 2021 minstens één dag verzuimden als gevolg van een arbeidsongeval wees psychische overbelasting aan als oorzaak. Daarbij ging het vaak om intimidatie of stress. Van alle werknemers met psychische overbelasting werkte de grootste groep in de sector zorg en welzijn. Verder werd uitglijden, struikelen of een andere val (15 procent), en fysieke overbelasting, zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging (14 procent) vaak genoemd.



