Minder verlof opgenomen door corona: wat doen we met ‘stuwmeer aan vakantiedagen’?

Voor het onderzoek van Visma | Raet werden ruim duizend medewerkers in loondienst gevraagd naar hun plannen met verlofdagen. Gemiddeld zegt 20 procent geen idee te hebben wat ze met hun opgespaarde dagen aan moeten. ,,Daarin zien we wel een groot verschil tussen de groep ondervraagden zonder en de groep met kinderen’’, zegt Joke van der Velpen, kennismanager wet- en regelgeving. ,,Werknemers met kinderen kunnen de dagen goed gebruiken in de zomervakanties, daar zegt 15 procent geen bestemming te hebben voor verlofdagen. Van de werknemers zonder kinderen heeft 31 procent nog geen idee.”

Met de recente versoepelingen van de coronamaatregelen komt een reis naar het buitenland wel weer wat dichterbij. ,,Let er dan wel op dat de dagen die je opneemt in principe definitief vaststaan. Gaat het land van bestemming opeens toch van code geel naar oranje of rood, dan hoeft je werkgever je opgenomen vakantie niet ‘terug te nemen’. Wil je toch een vakantie plannen, overleg dan eerst wat het beleid van de organisatie is op dit gebied.”

Risico op uitval

Voor wie besluit in de zomer thuis te blijven, kan de verleiding groot worden de dagen dan maar op te sparen tot reizen weer wel makkelijker wordt. Niet altijd verstandig, waarschuwt Van der Velpen. ,,Thuiswerken is intensief, op een gegeven moment ben je het wel zat om de hele dag naar een scherm te staren. Als werknemers af en toe geen afstand nemen van hun werk, wordt het risico op uitval groter.”

Bovendien zit er een vervaldatum aan een deel van de verlofdagen waar werknemers in loondienst recht op hebben. Mochten werknemers nog wettelijke vakantiedagen hebben openstaan van 2020, dan moeten die voor 1 juli opgenomen worden. ,,Als het goed is heeft je werkgever je hierover ruim van tevoren op de hoogte gesteld.”

Maar stel dat je laat bent met verzilveren, zijn je opgespaarde dagen dan zomaar verdwenen? ,,De werkgever heeft het recht de dagen te laten vervallen na 1 juli, maar dat is geen verplichting.” Een werkgever mag kiezen het anders te doen. ,,Bijvoorbeeld in de zorg en logistiek heeft men hele drukke tijden achter de rug, waardoor personeel geen vrij kon nemen. Dus verlengen veel bedrijven in deze sectoren de termijn van de wettelijke vakantiedagen, zodat werknemers alsnog hun rust kunnen pakken.”

Financiële risico’s

Het oplossen van een ‘stuwmeer aan vakantiedagen’ is volgens Van der Velpen ook in het belang van de werkgever. ,,Een overschot aan vakantiedagen staat op de balans en brengt financiële risico’s met zich mee.” Zaak is volgens Van der Velpen om op tijd met elkaar om tafel te gaan. ,,Als veel dagen achter elkaar opnemen lastig is, kijk dan of je periodiek een vaste dag vrij kan nemen. Laat de discussie niet verzanden in een wedstrijd armpjedrukken, maar probeer er samen uit te komen.’’

