Model Danique (22) leeft het leven waar duizenden meisjes van dromen; ‘Maar het is ook spijkerhard’

Er zijn van die momenten dat Danique Blaauwendraad zichzelf in de arm knijpt om zeker te weten dat ze niet droomt. Zoals die keer in Turkije toen ze langs de snelweg enorme vlaggen zag hangen met foto’s van zichzelf. ‘Volgens mij ben ik dat’, zei ze verbijsterd tegen de taxichauffeur. Of toen ze onlangs gevraagd werd voor een grote campagne voor kledingmerk Costes. ,,Ze hadden 100.000 meisjes kunnen kiezen, maar wilden mij. Binnenkort hangen de foto’s levensgroot in veel winkels in Nederland. Echt vet!’’